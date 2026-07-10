Yol, demiryolu ya da yeni yapı projeleri nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde yüzlerce yıllık ağaçlar kesilerek ortadan kaldırılıyor. Japonya ise bu konuda farklı bir yaklaşım benimsiyor. Ülkede tarihi, kültürel veya ekolojik açıdan büyük önem taşıyan bazı ağaçlar kesilmek yerine özenle başka bir noktaya taşınıyor. Ancak bu süreç, haftalar değil, aylar hatta bazen bir yıldan uzun süre devam eden titiz bir hazırlık gerektiriyor.

Times of India'nın aktardığı bilgilere göre, yeniden dikim işleminden önce uzman ekipler ağacın kök sistemini dikkatlice hazırlıyor. "Nemawashi" olarak bilinen bu yöntem, yüzyıllardır uygulanan Japon bahçecilik tekniklerini modern mühendislik yöntemleriyle buluşturuyor.

İlginç olan ise "Nemawashi" kavramının yalnızca bahçecilikte kullanılmaması. Japon iş dünyasında ve siyasette de yaygın olarak kullanılan bu ifade, önemli bir adım atmadan önce kapsamlı hazırlık yapmak ve tüm ayrıntıları planlamak anlamına geliyor.

HER AĞAÇ İÇİN UYGULANMIYOR

Bu yöntem, gelişim projelerinin önünde bulunan her ağaç için tercih edilmiyor. Genellikle tarihi değeri yüksek, kültürel mirasın bir parçası kabul edilen veya bulunduğu ekosistem açısından kritik öneme sahip ağaçlar için uygulanıyor.

Bu özel ağaçlar çoğunlukla tapınaklar, Şinto türbeleri, geleneksel Japon bahçeleri, tarihi parklar ve koruma altındaki bölgelerde yer alıyor. Uzmanlar, bu ağaçların taşınmasının hem doğal çeşitliliğin korunmasına hem de bölgenin tarihi dokusunun yaşatılmasına katkı sağladığını belirtiyor.

AYLAR SÜREN KÖK HAZIRLIĞI

Nakil işleminden aylar önce başlayan hazırlık sürecinde uzmanlar, ağacın köklerini tek seferde çıkarmak yerine aşamalı olarak buduyor. Bu yöntem sayesinde gövdeye daha yakın bölgelerde yeni ve ince köklerin oluşması teşvik ediliyor.

İnce kökler, ağacın su ve besin ihtiyacını karşılayan en önemli yapı olduğu için, yeni yerine taşındığında hayatta kalma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor. Ağacın türüne, yaşına ve büyüklüğüne göre bu hazırlık süreci altı aydan başlayıp bir yıldan daha uzun sürebiliyor.

DEV AĞAÇLAR ÖZEL EKİPMANLARLA TAŞINIYOR

Hazırlık tamamlandıktan sonra ekipler, kök toprağını mümkün olduğunca koruyacak şekilde ağacın çevresini dikkatlice kazıyor. Kökler koruyucu malzemelerle sarılırken, gövde ve dallar da taşıma sırasında zarar görmemesi için sabitleniyor.

Ağacın büyüklüğüne göre vinçler, hidrolik kaldırma sistemleri ve özel taşıma araçları kullanılarak yeni yerine ulaştırılan ağaç, önceden hazırlanan çukura dikiliyor. Ardından destek sistemleri kuruluyor ve yeni filizler oluşuncaya kadar düzenli bakım yapılıyor.

Uzun ve titiz hazırlıklara rağmen, olgun bir ağacın taşınması her zaman olumlu sonuç vermeyebiliyor. Uzmanlar ağacın türü, yaşı, genel sağlık durumu, taşınma zamanı ve nakil sonrasındaki bakımın başarı oranını doğrudan etkilediğini vurguluyor. Bu nedenle yöntem, yalnızca korunması büyük önem taşıyan ve taşınması için harcanacak maliyet ile emeği hak eden ağaçlarda uygulanıyor.