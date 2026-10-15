Sonbahar döneminin girmesiyle birlikte ceviz bahçelerinde yılın en bereketli ve hareketli zamanı başladı. Bu yıl iklim şartlarının ve mevsimsel yağışların tam zamanında düşmesi sayesinde ceviz ağaçlarında görülmemiş bir rekolte artışı oldu. Ağaçlardaki yoğun meyve yükü nedeniyle dallar ağırlığı taşıyamayıp yere kadar sarkarken, olgunlaşıp yeşil kabuğu çatlayan cevizler toprağı adeta doğal bir örtü gibi kapladı. Bölge üreticileri, son yılların en yüksek verimine ulaşılan bu sezonda ürünleri zayi etmemek için hummalı bir toplama mesaisine girişti.

MAHSÜLÜ AĞAÇLARIN DALLARI BİLE TAŞIYAMADI

Ağaçların üzerindeki devasa yük nedeniyle kırılma riski yaşayan dalları korumak isteyen çiftçiler, ahşap desteklerle önlem almak zorunda kaldı. Dallarındaki kabukları çatlayarak kendiliğinden toprağa dökülen cevizler için bahçelere özel silkeleme makineleri ve toplama örtüleri serildi.

İç doluluğu ve kalitesi son derece yüksek çıkan cevizin bu yılki pazar değerinin de yüz güldürmesi, üreticinin emeğinin karşılığını fazlasıyla almasını sağladı. Ağaç diplerine saçılan ürünleri tek tek toplayarak silkeleme ve soyma tesislerine gönderen çiftçiler, çifte bayram yaşıyor.

ÇİFTTİ HASADI YERDEN TOPLADI

Günün ilk ışıklarıyla bahçelere giren üretici, dallardan sarkan ve yere dökülen cevizleri toplayarak çuvallara dolduruyor. Yeşili soyulup kurutma alanlarına alınan mahsulün hem iç piyasada hem de kuruyemiş sektöründe büyük talep gördüğünü belirten üreticiler, siparişlere yetişmekte zorlandıklarını ifade ediyor.

Doğanın cömert davrandığı bu sezonda elde edilen rekor rekolte, ceviz yetiştiriciliğinde doğru bakımın ve iklim faktörünün devasa bir kazanca nasıl dönüştüğünü bir kez daha kanıtlıyor.