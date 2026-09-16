Özellikle ince kabuklu avokado ağaçlarında kullanılan yöntem, güneş ışınlarının gövde tarafından emilmesini azaltmayı amaçlıyor. Beyaz yüzey güneş ışığını yansıtarak kabuğun aşırı ısınmasını ve buna bağlı hasarların oluşmasını sınırlandırıyor.

AĞAÇLARIN GÖVDESİ NEDEN BEYAZA BOYANIYOR?

Avokado ağacının ince kabuğu ultraviyole ışınlarına karşı hassas bir yapıya sahip. Yaz aylarında ve sıcaklığın yükseldiği dönemlerde doğrudan güneş ışığına maruz kalan gövdede güneş yanıkları oluşabiliyor. Bu durum zaman içerisinde kabuk ve odun dokusunda çatlaklara yol açabiliyor. Oluşan hasarlı bölgeler ise mantar ve bakterilerin ağaca ulaşmasını kolaylaştırabiliyor.

BEYAZ RENK GÜNEŞ IŞIĞINI YANSITIYOR

Gövdenin beyaza boyanması, güneş ışığının önemli bir bölümünün yansıtılmasını sağlıyor. Böylece kabuğun fazla ısı emmesinin önüne geçilerek gövde sıcaklığının dengelenmesi hedefleniyor. Uygulama sıcak yaz günlerinde güneş kaynaklı hasarlara karşı kullanılırken, kış dönemindeki sıcaklık değişimlerinin gövde üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla da uygulanıyor.

BU YÖNTEM AĞACI NELERDEN KORUYOR?

Gövdenin aşırı sıcaklık nedeniyle çatlamasının önlenmesi, odun çürümesi ve damar hastalıklarının oluşabileceği hasarlı bölgelerin azalmasına yardımcı oluyor. Yöntem özellikle yeni dikilmiş ve henüz gelişimini tamamlamamış genç ağaçlarda kullanılıyor. Beyazlatılan gövdenin ayrıca karıncalar ve yapraklara ulaşmaya çalışan bazı zararlılara karşı fiziksel ve itici bir bariyer oluşturduğu belirtiliyor.

HER BEYAZ BOYA KULLANILMIYOR

Uygulamada sentetik boya, lateks veya endüstriyel emaye kullanılmaması gerekiyor. Bu tür kimyasal ürünlerin ağacın gövdesindeki gözenekleri kapatabileceği belirtiliyor. Bunun yerine sönmüş kireç ile temiz su eşit miktarda karıştırılarak ince bir kıvam elde ediliyor. Hazırlanan karışım fırçayla ağacın toprak seviyesindeki gövde kısmından başlayarak ilk ana dalların bulunduğu bölgeye kadar uygulanıyor.