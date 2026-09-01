Doğal ortamlarında asırlara meydan okuyan milyonlarca ağaçlar, kabuklarının altına gizlenen sinsi bir tehdit nedeniyle adeta kuruyarak ölüyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir doğa olayı gibi görünen ancak incelendiğinde ürpertici bir tabloyu ortaya çıkaran bu durum, uzmanları ve çevre sakinlerini alarma geçirdi. Son yapılan saha incelemelerinde, ağaçların gövdelerinde 'D' harfi şeklindeki küçük delikler devasa bir istilanın en net kanıtı olarak belirlendi.

8 İLÇE İÇİN KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Kuzey Amerika genelinde yüz milyonlarca dişbudak ağacının yok olmasına neden olan istilacı zümrüt kül böceği, Teksas eyaletinde etkisini artırarak yayılıyor. Texas A&M Orman Servisi, Delta, Erath, Hardin, Walker ve Wood bölgelerinde yeni istilaların olduğunu açıklandı. Son tespitlerle birlikte, bölgede böceğin görüldüğü ilçe sayısı 8’e arttı.

Metalik yeşil rengiyle dikkat çeken ve ortalama 1,3 santimetre uzunluğa sahip olan bu zararlı tür, asıl tahribatı larva evresindeyken yapıyor. Ağaç kabuklarının altına yerleşen soluk renkli larvalar, beslenme süreçlerinde "S" şeklinde kıvrımlı kanallar açarak ilerliyor. Bu durum, ağacın hayati su ve besin iletim ağını kesintiye uğratarak dişbudak türlerinin hızla kurumasına neden oluyor.

YETİŞKİN BÖCEKLER ‘D’ ŞEKLİNDE ÇIKIŞ DELİĞİ YAPIYOR

İstilanın başlangıç aşamalarında ağaçlarda belirgin bir hasar izinin görülmemesi, erken teşhisi neredeyse mümkün olmuyor. Yetişkin böcekler ise olgunlaşma süreçlerini tamamladıktan sonra ağaç kabuklarında bıraktıkları karakteristik "D" şeklindeki çıkış delikleriyle anlaşılıyor.

TEKLİKELİ SALGIN DURDURULAMIYOR

Uçma yetenekleriyle yeni alanlara ulaşabilen bu böceklerin yayılmasındaki en büyük etken insan hareketliliği olduğu belirtiliyor. Kontrolsüz şekilde taşınan işlenmemiş odunlar, yakacak kütükler ve ahşap malzemeler, zararlı türün kilometrelerce uzaklıktaki temiz bölgelere taşınmasına olanak sağlıyor.

Yetkililer tarafından, vatandaşlara yakacak odunları uzun mesafeler boyunca taşımamaları ve tüketim ihtiyaçlarını yerel kaynaklardan karşılamaları yönünde çağrı yapıldı.

AHŞAP ÜRÜNLERE SINIRLAMALAR GETİRİLDİ

Yayılımı kontrol altına almak amacıyla mor renkli özel tuzaklarla yürütülen saha taramaları tüm hızıyla devam ediyor. Teksas Tarım Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışan orman servisleri, istilaya uğramış bölgeleri karantina altına alarak ahşap ürünlerin sevkine sıkı sınırlamalar getiriyor. Yetkililer, bölgesel karantina kurallarına uyulmasının dişbudak ağacı popülasyonunu korumak adına önemli olduğunun altını çiziyor.