Genellikle bahar aylarında ormanlık alanlarda ve parklarda ağaç gövdelerine bağlanan siyah veya şeffaf plastik torbaların, çevresel bir kirlilik değil, çam ve meşe kese böceği türlerine karşı kurulan biyolojik korunma düzenekleri olduğu bildirildi.

Uzmanlar, "eko-tuzak" olarak adlandırılan bu sistemlerin işleyişi, kullanım amaçları ve bölgedeki canlılar için taşıdığı riskler hakkında bilgilendirmede bulundu.

MEVSİMSEL İSTİLAYA KARŞI TUZAK ÖNLEMİ

Bahar aylarında ağaçların üst kısımlarından toprağa inerek güveye dönüşmek üzere kozalarını örmeye hazırlanan kese böceklerini engellemek amacıyla belediyeler ve mülk sahipleri tarafından önleyici tedbirler alınıyor. Ağaç gövdelerine bağlanan huni, hazne ve plastik torbalardan oluşan düzenekler, tırtılların toprağa ulaşmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla kullanılıyor. Ağaçlardaki bu torbalar, aynı zamanda ilgili alanda aktif bir koloninin bulunduğunu gösteren görsel bir uyarı niteliği taşıyor.

İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI İÇİN İRTİBAT RİSKİ

Düzenli ve sıra halinde hareket etmeleriyle bilinen bu tırtıl türünün vücudunda bulunan mikroskobik yakıcı tüyler, hava yoluyla kolayca yayılabiliyor. Söz konusu tüyler, insanlarda doğrudan temas veya yakın mesafede bulunma sonucu şu sağlık sorunlarına yol açabiliyor: Ciltte kaşıntılı döküntüler ve kızarıklık, gözlerde tahriş, solunum güçlüğü, sadir durumlarda anafilaktik şok.

Eko-tuzakların kurulduğu alanlarda evcil hayvanların, özellikle kedi ve köpeklerin de yüksek risk altında olduğu belirtiliyor. Tırtıllarla temas eden veya onları koklayan hayvanlarda dilde doku ölümü (nekroz), aşırı salya akması ve solunum sıkıntısı meydana gelebildiği, bu durumun acil veteriner müdahalesi gerektirdiği ifade ediliyor.

UZMANLARDAN DOKUNMAYIN VE YAKLAŞMAYIN UYARISI GELDİ

Görsel olarak tuzaklanan ağaçların çevresinde başka tırtılların da bulunabileceğine ve tüylerin çevreye yayılabileceğine dikkat çeken uzmanlar, şu uyarılarda bulunuyor:

Tuzaklı ağaçlara ve düzeneklere dokunulmamalı ve yaklaşılmamalıdır.

Çocuklar ve evcil hayvanlar söz konusu alanlardan uzak tutulmalıdır.

Bireysel olarak yuvaları imha etmeye çalışılmamalı; tespit edilen bildirilmemiş alanlar yerel çevre hizmetlerine veya belediye ekiplerine iletilmelidir.