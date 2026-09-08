Meyve bahçelerinde, yol kenarlarında veya tarlaların çevresinde ağaçlara bağlanan sarı kurdeleler son zamanlarda Almanya'da herkesin dikkatini çekti. İlk bakışta sıradan bir süs ya da işaret gibi görünen bu kurdelelerin arkasında, meğer duyanların hayran kaldığı bambaşka bir sır yatıyormuş.

Ağacında sarı kurdele olanlar, yanından geçenlere resmen "Bedava" davetiye çıkarıyor.

Meğer hepsi bedavaymış

Eğer bir ağacın gövdesinde veya dalında sarı bir kurdele görüyorsanız, bu durum "Bu ağaçtaki meyveleri izin almadan, tamamen ücretsiz şekilde toplayabilirsiniz" anlamına geliyor.

Dünyada büyük yankı uyandıran ve gıda israfını önlemeyi amaçlayan bu "Sarı Kurdele" akımı, aslında dalında çürüyüp gidecek tonlarca taze meyveyi kurtarmak için geliştirildi.

Ağaç sahipleri, kendi tüketemeyecekleri meyveler ziyan olmasın diye bu kurdeleleri bağlayarak kapılarını halka açıyor. Hem yerdeki olgunlaşmış meyveleri hem de daldakileri yasal olarak toplamak serbest!

Bedava diye yağmalamak yasak, kuralları var

"Kurdeleyi gördüm, hemen toplayayım" derken dikkat etmeniz gereken çok önemli kurallar var. Çünkü bu sistem bir yağma değil, bir dayanışma hareketi:

Merdiven Getirmek Yasak: Ağaçtan meyve toplarken sadece elinizin yetiştiği, kolayca ulaşabildiğiniz meyveleri alabiliyorsunuz.

Ağaca Zarar Vermeyin: Dalları kırmak, ağacı sallamak kesinlikle yasak.

Kurdele Yoksa Dokunmayın: Sarı kurdelesi olmayan her ağaç strictly özel mülk sayılıyor ve izinsiz tek bir meyve koparmak bile yasal olarak suç.

Sorumluluk Sizde: Bahçeye girerken zemindeki çukurlara veya düşebilecek dallara karşı dikkatli olmalısınız; yani hasat yaparken başınıza bir şey gelirse sorumluluk size ait.

Peki bu ağaçlar nerede bulunuyor?

Bu harika akıma katılan bahçe sahipleri, sarı kurdeleli ağaçlarının konumlarını sosyal medya grupları, broşürler ve özel dijital haritalar üzerinden paylaşıyor. Böylece taze ve organik meyveye ücretsiz ulaşmak isteyenler, yasal olarak nereye gideceklerini tık diye bulabiliyor.