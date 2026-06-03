Aydın'da yüksek ağaçların tepelerine tırmanılarak kozalaklardan elde edilen çam fıstığının kilogram satış fiyatı 3 bin 550 Türk Lirası seviyesine ulaştı. Yüksek piyasa değeriyle dikkat çeken ürün, bölgedeki üreticiler için en kritik ekonomik gelir kalemlerinden biri olma özelliğini koruyor. AB TESCİLLİ ÜRÜNDE SINIRLI ARZ FİYATI YÜKSELTİYOR Avrupa Birliği komisyonu tarafından coğrafi işareti onaylanan ürünün hasat süreci yüksek iş gücü ve risk barındırıyor. Bölgedeki yerel üreticilerin metrelerce yükseklikteki ağaçlardan topladığı kozalaklar, işleme tesislerinde ayrıştırılarak iç fıstık haline getiriliyor.

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