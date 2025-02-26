ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba sabahı Gazze Şeridi'nin geleceğine dair vizyonunu gösteren yapay zeka ile üretilmiş bir video ve fotoğraflar paylaştı.

Videoda Elon Musk'ın gökdelenlerle dolu bir Gazze Şeridi'nde yemek yediği ve etrafa para saçtığı, resimlerde ise Gazze'de altın bir Trump heykeli görünüyor.

Saldırılar sonucu yıkılan Gazze'de başlayan yapay zeka üretimi videoda, yeşil tülbentli, sakallı dansözlerin plajda dans ettiği de görülüyor. Bu dansözlerin ise Hamas'ı temsil ettiği öne sürüldü.

Videonun ilerleyen bölümlerinde Trump bir gece kulübünde dans ederken, bir binanın girişinde "Trump Gazze" yazısı dikkat çekiyor. Altın bir Trump heykeli beliriyor.

'TRUMP GAZZE'Sİ BİR NUMARA'

Arka planda çalan şarkı da dikkat çekiyor. Şarkının sözlerinde, "Donald Trump sizi özgürlüğe kavuşturacak, hayatı gözler önüne serecek, tüneller yok, korku yok, Trump’ın Gazze’si nihayet burada. Trump’ın Gazze’si parlıyor, altın bir gelecek, yepyeni bir hayat. Ziyafet ve dans, iş tamam. Trump Gazze'si bir numara." ifadeleri geçiyor.

Yaklaşık 48 bin Filistinlinin öldüğü Gazze'de bu video ve açıklamalar büyük tepkilere neden oldu. Trump'ın Gazze planına atıfta bulunan video, Trump'ın Filistinlileri Mısır ve Ürdün'e sürerek bölgeyi "Orta Doğu'nun tatil merkezi" yapma planına atıfta bulunuyor.

Filistinliler, Filistin Yönetimi ve Hamas Gazze'yi terk etmeyi açıkça reddetti. ABD'den altyapı ve askeri destek alan Mısır ve Ürdün böyle bir plana uymayacaklarını resmi yollarla ABD'ye iletti. Trump, bu tepkiler üzerine "ben zorlamıyorum, sadece öneriyorum" açıklamasını yapmıştı.