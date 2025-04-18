Çalışanlara işyerinde yemek verilirse ya da dışarıda yemek için günlük 240 TL’yi geçmeyen bir ödeme yapılırsa, bu tutar gelir vergisinden muaf oluyor.

Maliye'nin düzenlemesiyle, yemek kartlarının yalnızca yemek amaçlı kullanılmasına yönelik adımlar sıkılaştırıldı. Artık bu kartlarla yapılan market alışverişlerinin toplamı, belirlenen üst sınırı aşamayacak. Uygulamanın temel gerekçesi ise, işverenlerin yemek kartı üzerinden elde ettiği vergi avantajının sadece yemek harcamalarıyla sınırlı tutulması.

Yemek kartı sahibi vatandaşların işverenlerinin verdiği yemek kartlarının 240 TL'lik harcamaların üzerinde olan tutar işverenler tarafından ödenmeye devam edilecek. 240 TL’yi aşan kısım ise vergiye tabi olmaya devam edecek ve bu kısım işveren tarafından ödenmeye devam edecek.

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği Başkanı Faruk Güzeldere ise yemek kartı kullanan vatandaşların müsterih olması gerektiğini belirterek kararın işverenleri kapsadığını belirtti.

"KASAP ET DERDİNDE, KOYUN CAN DERDİNDE"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yapılan düzenlemeyi sert sözlerle eleştirdi. “Yemek kartları ile ilgili bir sınırlama getirilmiş. Burada kasap et derdinde, koyun can derdinde deriz ya… Maliye, işverenlerin çalışanlarına verdikleri yemek kartlarında vergiden düşebilecekleri miktarı fren altına almış durumda” dedi.

"HAZİNE'NİN KAYNAK İHTİYACI ARTTIKÇA..."

Ağaoğlu, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin üzerindeki baskının arttığını vurgulayarak, “Hazine'nin kaynak ihtiyacı arttıkça çözüm yine küçük esnafa yüklenmekte bulunuyor. Zincir marketlerin milyarlarca lira ciro yaptığı yerde, tüketicinin yediği yemeğe sınır konuyor” ifadelerini kullandı.

"KENT LOKANTASI DIŞINDA 158 LİRAYA NEREDEN YEMEK YENEBİLİR?"

158 TL ile bir öğün yemek yemenin günümüz koşullarında neredeyse imkânsız hale geldiğini belirten Ağaoğlu, “Allah aşkına, bir kuru fasulye 200-300 lira olmuş. Kent Lokantası dışında nerede yemek yenebilir bu paraya?” sözleriyle düzenlemeye tepki gösterdi.

YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Gelir Vergisi Uygulaması:

"193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca, hizmet erbabına işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisnadır.

İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda ise çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 2025 yılı için 240 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şartıyla, bu ödemeler de istisna kapsamında değerlendirilmektedir.

Ödemenin 240 TL’yi aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilmektedir.

240 TL’lik yemek bedeli istisnası tutarı her yıl Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. 2024 yılında 170 TL olarak tutar bu şekilde artırılarak 240 TL olarak belirlenmiştir.

Vergi mevzuatında hiçbir zaman 158 TL’lik bir tutar söz konusu olmamıştır.

GVK da sınır günlük 240 TL olup aşan kısım ücret olarak vergilendirilmektedir. Bunun yemek çeki/yemek kartı veya nakit olarak verilmesi 240 TL’lik sınırı değiştirmemektedir.

SGK uygulaması:

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan 5/12/2024 tarihli ve 2024/509 sayılı Karar ile 1/1/ 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yemek bedelinin prime esas kazançtan istisna edilecek günlük tutarı 158,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yemek çeki/yemek kartı verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde de 158 TL’yi aşan kısım “SGK tarafından* prime esas kazancın tespitinde dikkate alınırken, Danıştay Kararıyla yemek kartları için bu sınır kaldırılmıştır.

Bu karar sonrası işveren çalışanlarına yemek kartları vasıtasıyla yemek bedeli verdiğinde tutara bakılmaksızın, bu tutar üzerinden SGK primi hesaplanmamaktadır."