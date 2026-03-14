CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çevrimiçi bağlantı yoluyla yapılan Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı’na katıldı. Toplantı, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez’in başkanlığında gerçekleşti.

BİRİNCİ PARTİYİZ

Özel, “CHP tüm ciddi kamuoyu araştırmalarında birinci parti ama çok ağır bir saldırı ve tehdit altındayız. Biz bu baskı rejimi altında hem hayatta kalmaya, hem partimizi hem demokrasi mücadelemizi ayakta tutmaya ve otoriter karanlığı dağıtarak, iktidara doğru yürümeye çalışıyoruz. Bu ateşi yerel seçimde yaktık, iktidara doğru yürüyoruz” dedi.

Özel, toplantıda ABD’ ve İsrail’in saldırılarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

SANCHEZ’E TEBRİK

“İran konusunda tüm dünyanın ilerici ve demokrat kesimlerinin gurur kaynağı olacak bir duruş sergileyen değerli dostum Pedro’yu buradan bir kez daha tebrik etmek isterim.

Tüm dünyayı ateşin içine, derin bir krize sürükleme riski barındıran bu savaşın sonuna kadar karşısındayız. İran’a yönelik uluslararası meşruiyeti bulunmayan saldırıları da İran’ın komşularına saldırılarını da asla onaylamıyoruz.”

REJİM ZALİM

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “İran rejimi baskıcı, kendi yurttaşlarına karşı kolayca zalimleşen bir rejimdir. Buna karşılık ABD ve İsrail de asla birer demokrasi havarisi olarak görülemez. Demokrasi bir ülkeye bombalar yağdırılarak ithal edilemez. İran’ın geleceğine karar verecek olan kendi yurttaşlarıdır.”

İBB’nin yaptırdığı cami ibadete açıldı

İBB tarafından Pendik’te yaptırılan Elmalılı Hamdi Yazır Camii, kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı. Açılışta konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 2019 yılından bu yana 15’inci cami açılışını yaptıklarını belirtti. Aslan “Biz Ekrem İmamoğlu’yla beraber, onun yol arkadaşları olarak, İBB görevlileri, bürokratları, siyasetçileri olarak hizmet etmeyi ibadet olarak sayanlardanız” ifadelerini kullandı. Elmalılı Hamdi Yazır Cami, 430 kişilik ibadet alanıyla bölge sakinlerine hizmet verecek.