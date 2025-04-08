Asgari ücretli, memur ve emekli maaşlarındaki kayıplar günden güne büyüyor. Düşük ücretler hayat pahalılığı karşısında emekçiyi koruyamıyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), “Ücret Kayıpları İzleme Raporu (Nisan 2025)” başlıklı üçüncü raporu bu kaybı gözler önüne serdi. Raporda, yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintilerin emekçilerin gelirlerini nasıl erittiği detaylı verilerle ortaya kondu.

Sadece Ocak-Mart 2025 döneminde emekçilerin toplam gelir kaybı en az 134 milyar 228 milyon TL olarak hesaplandı. Raporda, 2025 yılının ilk üç ayında yaşanan yüzde 10.06 oranındaki resmi enflasyonun, işçi, memur ve emekli maaşlarında yarattığı kayıplar detaylandırıldı. İşçilerin toplam ücret kaybı 75.6 milyar TL, memur maaşlarındaki toplam kaybı 28.1 milyar TL, emekli aylıklarındaki toplam kaybı 30.6 milyar TL oldu.

YÜZDE 37.5’İ ERİDİ

Raporda ayrıca, sadece enflasyonun değil; vergi ve sosyal güvenlik kesintilerinin de gelirleri ciddi biçimde aşındırdığına dikkat çekildi. Mart 2025 itibarıyla, asgari ücretin 2.5 katı maaş alan bir işçinin ücretinin yüzde 37.5’inin vergi, kesinti ve enflasyon karşısında eridiği belirtildi. DİSK-AR, önümüzdeki aylarda bu kayıpların artarak devam edeceği uyarısında bulunarak, gelirlerin enflasyona karşı korunması ve vergi adaletinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Enflasyon karşısında eriyen ücretlerle ilgili sendikaların refah payı talebi ise yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.