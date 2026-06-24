Yeni düzenlemeyle birlikte ağır hasarlı araçların durumu sigorta eksperleri tarafından belirlenecek ve işlemler Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) kayıtları üzerinden takip edilecek. Amaç, hasar geçmişinin daha şeffaf hale getirilmesi ve araçların durumuna ilişkin belirsizliklerin azaltılması.

TAZMİNAT İÇİN YENİ ŞART GELİYOR

1 Temmuz'dan sonra ağır hasarlı veya pert olarak değerlendirilen araçlar için sigorta tazminatı ödenebilmesi, aracın trafikten çekildiğini gösteren belgenin sunulmasına bağlı olacak. Araç sahibi, "trafikten çekilmiştir" kaydı bulunan tescil belgesini sigorta şirketine iletmeden tazminat sürecini tamamlayamayacak.

Düzenleme kapsamında hasar tespitleri de daha sıkı kurallara bağlanıyor. Hasar tutarı aracın rayiç değerinin yüzde 60'ını aşarsa araç ağır hasarlı kabul edilebilecek. Ayrıca şasi, tavan, hava yastıkları, ana elektrik sistemleri ve benzeri kritik parçalarda ciddi hasar bulunması halinde oran şartı aranmadan da ağır hasar kaydı oluşturulabilecek.

SATIŞ YASAĞI GETİRİLMİYOR

Kamuoyunda ortaya atılan iddiaların aksine ağır hasarlı araçların satışına yönelik genel bir yasak bulunmuyor. Bu araçlar mevcut mevzuat çerçevesinde alınıp satılabilecek. Ancak hasar geçmişi, eksper raporları ve kayıt süreçleri daha sıkı şekilde denetlenecek.

Uzmanlar, yeni uygulamanın özellikle ikinci el araç piyasasında şeffaflığı artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Böylece ağır hasar görmüş araçların geçmişinin daha net şekilde görülebilmesi ve alıcıların daha sağlıklı karar verebilmesi amaçlanıyor.