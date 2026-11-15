UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Portekiz ile Danimarka, Estadio Municipal de Braga'da kozlarını paylaştı. Mücadeleye etkili başlayan konuk ekip Danimarka, 43. dakikada Hojbjerg'in penaltı golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda fırtına gibi esen İskandinav temsilcisi; 50 ve 57. dakikalarda Hojlund, 75. dakikada ise Andersen'in kaydettiği gollerle skoru bir anda 4-0'a taşıdı. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 90+3. dakikada Bernardo Silva'dan geldi ve karşılaşma Danimarka'nın 4-1'lik tarihi galibiyetiyle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Danimarka puanını 9'a yükselterek grupta ikinci sıraya yerleşirken, Portekiz 12 puanda kalmasına rağmen liderliğini korudu. Ancak sahadaki futbol ve ağır skor taraftarları çileden çıkardı. Danimarka'nın dördüncü golünün ardından Braga'da tribünleri dolduran Portekizli futbolseverler, milli takımın performansına sert tepki gösterirken hep bir ağızdan Cristiano Ronaldo lehine tezahüratlar yaptı. Çok sayıda taraftarın ise bitiş düdüğünü beklemeden stadyumu terk ettiği görüldü.

OLAY YARATAN RONALDO ÇIKIŞI

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus'a yöneltilen ilk konu tribünlerin tepkisi ve Cristiano Ronaldo özlemi oldu. Deneyimli çalıştırıcı, "Dördüncü golün ardından stadyumu terk eden ve Ronaldo'nun adını haykıran taraftarlar vardı. Endişeli misiniz, takım onu aradı mı ve onu özlüyor musunuz?" sorusuna çarpıcı ifadelerle karşılık verdi:

"Cristiano'yu aramak mı? Artık milli takımda olmadığına göre nasıl arayabiliriz ki? Onu aramak ancak bana arkadaşlık etmesi için ihtiyaç duysaydım söz konusu olabilirdi. Artık oynamıyor, burada değil. Zaten kendi kararını kendisi verdi. Bu konunun mağlubiyetle hiçbir ilgisi yok. İnsanlar onu özlüyor, Cristiano’nun 23 yıl boyunca milli takım için yaptıklarını unutmadılar. Bunu göz ardı etmek mümkün değil. Kimse mutlu değil, bugün 4-1’lik bir mağlubiyet yaşamaya kesinlikle hazırlıklı değildik."

İZİNSİZ AYRILIK, CEZA VE TARİHİ VEDA

Portekiz futbolunu sarsan Jorge Jesus-Cristiano Ronaldo geriliminin temelleri geçtiğimiz eylül ayının sonunda atılmıştı. Yıldız futbolcu, teknik heyetten izin almadan milli takım kampından ayrılmış ve bir daha geri dönmemişti. Ronaldo, bu ani ayrılık kararının gerekçesi olarak Teknik Direktör Jorge Jesus'un kendisine verdiği sözleri tutmamasını göstermişti.

Yaşanan krizin ardından Portekiz Futbol Federasyonu, kampı izinsiz terk eden Cristiano Ronaldo'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası vermiş; süperstar ise bu kararın hemen ardından Portekiz Milli Takımı'na veda ettiğini resmen duyurmuştu. Kariyeri boyunca Portekiz formasıyla tam 234 karşılaşmaya çıkan efsane golcü, ağlara bıraktığı 146 golle adını milli takım tarihinin zirvesine yazdırmıştı.