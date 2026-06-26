Adalar Belediyesi operasyonunun ardından yaşananlar ve skandal tutuklama gerekçelerini Gazeteci Murat Ağırel, ONLAR TV programında anlattı.

Ağırel'in aktardığı bilgilere göre, soruşturma kapsamında tutuklananlardan biri, çocuklarına yapılan bot ve mont yardımına karşılık çalıştığı işletmeden bir şişe içki hediye etmek isteyen bir garson. Telefonda bu hediyeden "emanet" olarak bahsettiği belirtilen garson, söz konusu ifade nedeniyle rüşvet vermekle suçlanarak tutuklandı.

Ağırel'in ifadeleri şöyle oldu:

"Bir garson, çocuklarına yapılan bot-mont yardımına karşılık çalıştığı lokantadan bir şişe içki hediye etmek istiyor. Telefonda buna "emanet" diyor.Yardım yapılan gariban bir adama, "emanet" dediği şeyden dolayı rüşvet suçlaması yükleniyor. Ve bu kişi şu anda tutuklu."

Dosyadaki diğer suçlamalara da değinen Ağırel, evinin önüne inşaat demiri bırakan ve zabıtadan süre isteyen bir vatandaşla ilgili üç yüz bin liralık rüşvet iddiası bulunduğunu belirtti. Ağırel, rüşvet olarak adlandırılan gerekçeleri şöyle açıkladı:

"Bir kadının evinin önüne, inşaatından artan demirler konmuş. Zabıta diyor ki: "Buraya işgaliye cezası keseriz, kaldırmazsanız her gün ödemek zorunda kalırsınız." Gülperi hanım 2 gün daha süre istiyor ve demirler kaldırılmıyor.

Savcılık orada gizli bir şeyler olduğunu düşünüyor... ve Fırat Durak'a isnat edilen suç ne biliyor musunuz? Bu demiri kaldırmamak kaydıyla 300 bin lira rüşvet aldığı iddia ediliyor. 300 bin lira.

Peki eğer demirleri Gülperi Hanım kaldırmasaydı, belediyenin keseceği ceza ne kadardı? 3.700 lira...

Kreş borcu 73 bin liraya gelmiş bir personel, yeğeni için indirim isteyebilir miyiz diye soruyor. Cevap: "Bu hukuki değil, yapamayız." İndirim yapılmıyor, borcun tamamı ödeniyor. Ortada ne bir indirim var, ne bir kamu zararı. Peki soruşturmada bu ne diye geçiyor biliyor musunuz? Kamu zararı."

NE OLMUŞTU?

Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.