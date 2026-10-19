Fon soruşturmasını haberleştirdiği için ev hapsinde olan gazeteci Murat Ağırel, cuma sabahı tekrar gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Ağırel, Aylin Kotil ve Ömer Sarıgül’ün de gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin açıklama yaparak, “Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli müştekilerin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini ileri sürmesi üzerine soruşturma başlatıldğı” dedi.

Gözaltındaki Ağırel yayınladığı mesajda, “Yaptığım haber nedeniyle gözaltına alınmaya alıştım ancak yapmadığım haber nedeniyle gözaltına alınmak ilk defa nasip oldu. Hamdolsun!” ifadelerini kullandı.