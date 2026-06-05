Mudanya’da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen deniz dibi temizliği çalışması, deniz kirliliğinin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Sahil ve balıkçı barınaklarında yapılan temizlik çalışmalarında denizden yaklaşık 2 bin 500 kilogram atık çıkarıldı.

Mudanya Liman Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri katıldı. Dalgıçlar, Mudanya sahilleri ile Trilye, Arnavutköy ve Güzelyalı balıkçı barınaklarında deniz dibinde temizlik çalışması yürüttü.

Toplanan atıklar, Mudanya Mütareke Meydanı ile Liman Başkanlığı önünde sergilenerek vatandaşların dikkatine sunuldu. Yetkililer, sergilenen atıklarla deniz kirliliğinin çevreye ve deniz ekosistemine verdiği zarara dikkat çekmeyi amaçladı.

Etkinlik kapsamında dalış ekiplerinin kullandığı ekipmanlar da tanıtılırken, öğrencilere yönelik çevre farkındalığı çalışmaları gerçekleştirildi. 12 Eylül İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerine denizlerin korunması, çevre bilinci ve deniz kirliliği konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin hazırladığı deniz temalı resimler de etkinlik alanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çevre bilincinin artırılmasına yönelik düzenlenen program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.