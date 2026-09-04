Mısır Milli Takımı adına Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden halterci Nora Essam Helmy, müsabaka sırasında aniden bayıldı. Ağırlığı kaldırmasının ardından birkaç saniye ayakta kalan sporcu, bilincini kaybederek platforma sırtüstü düştü. Yaşanan olayın ardından sağlık görevlileri Mısırlı sporcuya müdahalede bulundu. Mısır kafilesinin sağlık komitesinde görev yapan Ahmed Mosad, müdahalenin ardından Helmy'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve olayın sonrasında herhangi bir sorun yaşamadığını açıkladı. Mısır kafilesinden yapılan açıklamalarda, Helmy'nin bayılma gerekçesi duyuruldu. Sporcunun müsabaka esnasında kısa süreli dolaşım düşüşü yaşadığı, bu durumun yaklaşık 5 ila 10 saniye sürdüğü ve ardından kendine geldiği ifade edildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.