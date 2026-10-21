Victoria's Secret, altı yıldır sergilenmeyen ve rekor fiyata sahip mücevher kaplı tasarımını Los Angeles'ta düzenlenen defilede yeniden podyuma çıkardı.

Jacob & Co. imzası taşıyan 50 milyon dolar değerindeki Fantasy Bra isimli tasarımı ünlü model Kylie Jenner tanıttı.

Büyük ses getiren defilenin ardından söz konusu tasarımın bir Türk iş insanı tarafından eşine hediye edilmek üzere satın alındığı iddiaları gündeme geldi.

Ancak iddiaların kaynağı netlik kazanmazken Victoria's Secret veya üretici firma Jacob & Co. kanadından konuya ilişkin henüz teyit edici bir açıklama yapılmadı.

Ederinin 50 milyon dolar olduğu kesinleşmeyen tasarım, bu bedel üzerinden satışa da çıkarılmadı.

MÜCEVHER YAPIMI TASARIM GEÇMİŞ REKORLARI GERİDE BIRAKTI

Geçmiş yıllarda Claudia Schiffer, Heidi Klum ve Gisele Bündchen gibi dünyaca ünlü modellerin tanıttığı Fantasy Bra geleneği, bugüne kadarki en pahalı versiyonuyla podyumlara döndü.

Markanın önceki rekoru, 2000 yılında Gisele Bündchen'in tanıttığı 15 milyon dolarlık tasarıma aitti. Yeni parça, bu değeri yaklaşık 35 milyon dolar geride bıraktı.

Kuyumcu Jacob Arabo (Jacob & Co.) tarafından yedi farklı kesim tekniği kullanılarak hazırlanan sütyende hiçbir kumaş malzeme kullanılmadı.

Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki gövde tamamen altın ve 4 bin 410 adet doğal pırlantadan oluşurken, merkezinde yer alan 75,54 karatlık sarı elmasın değerinin tek başına 22 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

1000 SAATİ AŞAN ÇALIŞMAYLA HAZIRLANDI

Mücevheratçı Jacob Arabo, 15 ustanın 1000 saati aşkın çalışması sonucu tamamlanan parça için 29 yaşındaki Kylie Jenner'ın birebir vücut ölçülerinin alındığını ifade etti.

Arabo, üretim sürecindeki asıl zorluğun hareket kabiliyeti ile konforu sağlamak olduğunu dile getirdi. İlk kez 1995 yılında düzenlenen ve geçmişte Londra, Paris, Şanghay ile Cannes gibi kentlerde gerçekleşse de merkezi New York olan Victoria's Secret defilesi, Los Angeles organizasyonuyla nadir görülen bir rota değişikliğine imza attı.