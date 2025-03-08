İstanbul'un Bebek semtinde, 3 Mart Pazartesi günü yaşanan olayda, Fatma Ü. adlı kadının ağızlıksız şekilde dışarıya çıkardığı pitbull cinsi köpek, kaldırımdaki dubaya saldırarak ısırdı. Köpeğin dakikalarca bırakmadığı dubayı ısırdığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

76 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntülerin ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, köpeği gezdiren kişinin kimliğini tespit etti. Fatma Ü., gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" maddesinden 76 bin 173 lira idari para cezasına çarptırıldı.

İLK SUÇU DEĞİLMİŞ

Ayrıca, Fatma Ü.'nün daha önce de benzer suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.