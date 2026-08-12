Olay, sabah saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Sahibi tarafından ağızlıksız şekilde tasmayla gezdirilen pitbull cinsi köpek, yanından geçen sokak kedisine saldırdı. Sahibinin müdahale etmesine rağmen köpek, kediyi öldürdü.

Bu sırada olaya tanık olan bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine köpeğin sahibi 'Polisi aramayın' diye ısrar etti. Kadın daha sonra köpeğiyle bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, çevredeki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.