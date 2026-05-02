Cumhuriyet Halk Partisi'nin Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlenen mitinglerinin 107’ncisi yarın Karabük’te yapılacak. Miting öncesi konuşan vatandaşlar geçim sıkıntısından dert yandı.

‘KORONADAN ÖLMEDİK, AÇLIKTAN ÖLECEĞİZ’

Emekli olduğu halde geçinmek için inek baktığını belirten bir vatandaş, “İki dizim ameliyatlı hala daha uğraşıyorum geçinmek için. İnek bakıyorum. Adalet olması lazım. Koronadan ölmedik, herhalde açlıktan öleceğiz. Dayanabildiğim kadarıyla geçinmek için devam edeceğim. Çocuklarım kendini zor geçindiriyor. Kime, ne diyeyim? Torunuma bir çikolata alamıyorum evime giderken. Ne bu zam zam zam? Bir çikolata 50 lira, 100 lira. Utanıyorum eve gidince çocuklarımın eline bir şey veremeyince” diye konuştu.

‘EMEKLİNİN KİRADA OTURMA ŞANSI DA YOK’

Esnaf Turgut Kiraz, 44 yıldır çalıştığını, esnafın durumunun geçmişe kıyasla çok kötü olduğunu belirterek, “Şu anda anca karın doyurabiliyoruz. Birikim yapma şansımız yok. Şu anda devletin vermiş olduğu emekli maaşı yetersiz. Bundan şikayetçiyiz. Çünkü 22 bin lirayla bir emeklinin geçinme şansı yok. Hele ki geçmişte, gençliğinde yatırım yapmadıysa, bugüne de yatırımsız geldiyse Allah yardımcısı olsun. Karabük’te kiralar semtine göre değişiyor. 10 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar çıkıyor. Emeklinin böyle bir kirada oturma şansı da yok" diye konuştu.

‘KİLO KİLO ALIRDIK, ARTIK TANE TANE ALIYORUZ’

Bir başka emekli de 23 bin lira maaş aldığını dile getirerek, “Çocukların yardımlarıyla geçiniyoruz. Et mi? Kurban yaklaşıyor, o zaman göreceğiz eti. Başka nasıl alacaksın et? Bin lira kıymanın kilosu. Ay başında 250 gram falan almaya çalışıyoruz. Pazarda meyve-sebzeyi önceden kilo kilo alırdık, şimdi tane tane alıyoruz. Allahtan babadan kalma evim var. İdarecilerde vicdan kalmamış. Vicdanları sızlamıyor. Kendileri saraylarda yaşıyor. Milleti düşünmüyorlar. Türk milletinden koptular. Bizim milleti artık köle gibi görmeye başladılar. Hemen erken seçim olmalı. Seçim de olsa ben güvenmiyorum. Milletin burasına geldi" ifadelerini kullandı.