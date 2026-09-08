Eşsiz aroması, canlı rengi ve kendine has acısıyla bilinen İslahiye biberi, üreticiler tarafından geniş alanlara serilerek gün boyu kızgın güneşin altında bekletiliyor. Kaliteli ve eşit bir kuruma sağlanması amacıyla ürünler, gün içinde belirli aralıklarla görevlilerce çevrilip özenle harmanlanıyor.

TARLALARDAN SOFRALARA UZANAN YOLCULUK

Açık havadaki kuruma sürecini başarıyla tamamlayan biberler, ilk aşamayı geçtikten sonra toplama alanlarından alınarak işleme tesislerine taşınıyor. Modern tesislerde kırma, çekme ve paketleme aşamalarından geçen tescilli ürün, pul biber haline getirilerek Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki sofralara ulaştırılmak üzere hazırlanıyor.