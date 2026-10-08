İBB davasında iddianamenin 156’ncı eylemi kapsamında yargılanan reklam şirketi çalışanı Büşra Türkay, savunmasında suçlamaları reddetti. 28 yaşındaki Türkay, 18 yaşından bu yana çalışarak hayatını sürdürdüğünü anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Nişanına yalnızca üç hafta kala yaşadığı sürecin hayatını altüst ettiğini belirten Türkay, beraatini istedi.

Radyo, Televizyon ve Sinema eğitimi aldığını söyleyen Türkay, üniversite yıllarında geçimini sağlamak için dört yıl tezgahtarlık yaptığını, mezuniyetinin ardından ise sosyal medya ajansları ve prodüksiyon sektöründe çalıştığını anlattı.

“HAYATIM ALTI ÜSTÜNE GELDİ”

Türkay, Burak Karakuş’un şirketinde yaklaşık 5-6 ay reklam ve prodüksiyon işleri yaptığını anlattı. Ağustos 2025’te nişanlandığını anlatan Türkay, “Soruşturma nişanına sadece üç hafta kala başladı. Yaşadıklarım ağır bir travmaya dönüştü. Hem maddi hem de manevi açıdan büyük zorluk yaşadım. Bir yıldır bu yaşadıklarımın etkisini üzerimden atamadım. Yeni bir iş bulana kadar dört ay işsiz kaldım. Genç yaşta çalışmaya başladım. Mahkemeden suçsuzluğunun kabul edilmesini ve beraatine karar verilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.