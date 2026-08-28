Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Bafra Ovası’nda kapya biber hasadı sürüyor. Bu yıl üreticinin yüzü tarlada gülmedi. Ekim alanları geçen yıla göre genişlerken, aşırı yağış, düşük sıcaklıklar ve hastalıklar nedeniyle verimde ciddi kayıp meydana geldi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, geçen yıl 30 bin dönümün üzerinde gerçekleştirilen kapya biber ekiminin bu sezon yaklaşık yüzde 10 arttığını belirtti. Buna karşın hastalıkların üretimi olumsuz etkilediğini ifade eden Tosuner, tarladaki kaybın dikkat çekici boyutlara ulaştığını söyledi.

ÜRÜNDE YÜZDE 30’A VARAN KAYIP YAŞANDI

Mevsim şartlarının üreticiyi zorladığını belirten Tosuner, özellikle yağış ve soğuk havanın kapya biberde hastalıkların ortaya çıkmasına neden olduğunu söyledi.

Tosuner, “Üretici girdi maliyetlerini karşılamaya çalışsa da tarlalarda kapya biberde yaklaşık yüzde 10 oranında zarar görülüyor. Ekim alanının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 10 genişledi. Buna karşılık ürün miktarında yüzde 25-30 azalma yaşandı. Burada üretilen kapya biber, sadece yurt içine değil yurt dışına da ihraç ediliyor" diye konuştu.

Üründe yalnızca verim kaybının değil, kalite sorunlarının da yaşandığını belirten Tosuner, çürüme ve kalite kaybının yüzde 30-35 seviyelerine ulaştığını ifade etti.

FİYAT 60 LİRADAN 30-40 LİRAYA GERİLEDİ

Bafra Ovası’nda kapya biber hasadının ağustos ayının sonlarında başladığını belirten Tosuner, hasat döneminin yaklaşık bir ay sürdüğünü söyledi. Sezon içerisinde bir kez daha ürün toplanmasının mümkün olduğunu ancak bunun kesin olmadığını aktardı.

Tosuner, “Bafra Ovası'nda kapya biber hasadı ağustos sonu itibarıyla, mevsimine uygun olarak tarlalarda başlıyor. Hasat süresi yaklaşık bir ay. Bundan sonra bir kez daha hasat yapılır ya da yapılmaz. Geçen yıl 55-60 lira bandında satılan kapya biber, bu yıl 30-40 liraya geriledi. Bu yıl kapya biber ekiminde yüzde 10 artış olsa da pazarda büyük bir düşüş var. Hastalıklar ve fiyatlardaki gerileme üreticiyi mağdur ediyor. Bafra Ovası’nda yetiştirilen bir kapya biber, yaklaşık 500 gram ağırlığına ulaşabiliyor. Bölgedeki kara toprak yapısı ürünün kalite ve verimini artırıyor." dedi.