Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Kabulde, Bengü Yeşilbaş isimli 2. sınıf öğrencisi kendi yazdığı bir şiir kitabını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Kitabın kendisine ait olup olmadığını soran Erdoğan, "Her kelimesi, her cümlesi bana ait" yanıtını alınca, "Ben de bunu tek tek okuyacağım." dedi. Bengü Yeşiltaş, akrostiş yöntemiyle yazdığı "Recep Tayyip Erdoğan" şiirini okudu.

Kırklareli'nin Vize ilçesinden 4 yaşındaki Gülsu Işıl Korkmaz ve ağabeyi Mutlucan Korkmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiir okudu.

ERDOĞAN TESELLİ EDERKEN GÖZLERİ DOLDU

Okuduğu "Bayrak" şiiriyle sosyal medyada ilgi gören Azra, bu şiiri okudu. Şiirin ardından Mutlucan Korkmaz da aynı videoda, tek isteğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek olduğunu söylemesi ve ağlaması üzerine Erdoğan, "Mutlucanlar ağlamaz." dedi. Mutlucan Korkmaz'ı teselli eden Erdoğan'ın, gözyaşlarını sildiği görüldü. Mutlucan Korkmaz daha sonra "Minareler süngü kubbeler miğfer" dizelerini içeren "İlahi Ordu" şiirini okudu.