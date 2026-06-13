Eğitim-İş Ağrı Şube Başkanı Hüseyin Akboğa ile Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Karlıca köyünde öğretmenlerin ve öğrencilerin karşı karşıya bırakıldığı ağır koşullara dikkat çekti. Sendika temsilcileri, yıllardır dile getirilen sorunların çözülmediğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yöneticilere çağrıda bulundu.

"ÖĞRETMENLER BİR YIL BOYUNCA EZİYET ÇEKTİ"

Karlıca İlk ve Ortaokulu'nun eğitim emekçilerinin yaşadığı sorunların somut bir örneği olduğunu söyleyen Eğitim-İş Ağrı Şube Başkanı Hüseyin Akboğa, öğretmenlerin yıkılma riski taşıyan bir okulda ve yolu bulunmayan bir köyde görev yapmak zorunda bırakıldığını ifade etti. Öğretmenlerin kış aylarında karla kaplı yolları aşarak okula ulaşmaya çalıştığını belirten Akboğa, "Saatlerce yolda kaldılar, defalarca kaza tehlikesi atlattılar. Tüm bu sorunları ilgili kurumlara iletmelerine rağmen kimse onları dinlemedi. Irmak öğretmenimizi zorla Soğanlı tepe ilkokuluna gönderen Milli Eğitim Müdürü bu arkadaşlarımızı bir yıldır olağanüstü şartlar altında kışın 2 metre karda çamurda yağmurda ve uçurum dolu yollarda çalışmaya zorlamış ve bütün sorularına kulak tıkamıştır. Yeni Irmak öğretmenler olmasın diye bu konuda gerekli mücadeleyi vermeye çalışıyoruz" dedi.

Öğretmenlerin taleplerinin görmezden gelindiğini vurgulayan Akboğa, "Buradaki eğitim emekçilerine de 'Görev yeriniz orası, gitmek zorundasınız' denilerek dayatma yapıldı. İlkbaharda çamura saplanan araçlarla ulaşım sağlandı, uçurum kenarındaki yollar kullanılmak zorunda kalındı" diye konuştu.

"ÇATI UÇTU, OKUL İKİLİ EĞİTİME GEÇTİ"

Kış aylarında okulun çatısının uçtuğunu hatırlatan Akboğa, buna rağmen öğretmenlerin aynı binada görev yapmaya devam ettiğini söyledi. Çatının uçmasının ardından okulun ikili eğitime geçirildiğini belirten Akboğa, "Öğretmenlerimiz daha da ağır koşullarda çalışmak zorunda kaldı. Ramazan ayında oruç tutan öğretmenlerimiz iftar saatine yetişemedi. Defalarca başvuruda bulunmalarına rağmen tüm kapılar yüzlerine kapatıldı" ifadelerini kullandı. Son dönemde kamuoyunda tartışılan öğretmen ölümlerine de değinen Akboğa, eğitim emekçilerinin karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunların, mobbingin ve liyakatsiz yöneticilerin yarattığı baskının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

"158 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER İÇİN ACİL ÇÖZÜM GEREKİYOR"

Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy ise Karlıca köyündeki okul ve lojmanların durumunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Burada lojman çökmüş, okulun tavanı çökmüş, yol yok" diyen Toy, yıllar önce yapılan yapıların ayakta kalmasına rağmen daha yeni inşa edilen okul ve lojmanların kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekti.

Toy, "Cumhuriyet'in yaklaşık 70 yıl önce yaptığı bina hâlâ ayakta. Bölgede bulunan yaklaşık 3 bin yıllık Urartu Kalesi de sapasağlam duruyor. Ancak 10 yıl önce yapılan okul ve lojmanlar çökmüş durumda" dedi.

Karlıca'da eğitim gören 158 öğrenci ile görev yapan öğretmenler için acilen güvenli bir okul binası ve ulaşım altyapısı sağlanması gerektiğini vurgulayan Toy, "Öğretmenlerimizin kış şartlarında bu yolları kullanması hayati risk taşıyor. Burada yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğun sorumluluğu bugünden bellidir. Bu açıklama tarihe nottur" diye konuştu.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Eğitim-İş yöneticileri, başta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olmak üzere tüm yetkilileri Karlıca köyündeki eğitim ve ulaşım sorunlarına kalıcı çözüm üretmeye çağırdı. Sendika temsilcileri, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenli koşullarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini belirtti.