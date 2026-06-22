Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaklaşık 13 yıldır çözülemeyen "cesetsiz cinayet" dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kuyumcu Nesim Bayram'ın kaybolmasına ilişkin yeniden çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 33 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 220 saatlik görüntü incelendi; HTS kayıtları, baz istasyonu verileri ve plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtları da mercek altına alındı. Ayrıca il merkezi, ilçeler ve köylerde kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirildi. ŞÜPHELİLERİN BAZ KAYITLARIYLA ÖRTÜŞTÜ Yapılan analizlerde, kayıp şahısla irtibat kurduğu belirlenen GSM hattının yabancı uyruklu bir kişi adına kayıtlı olduğu, hattın hareketliliğinin ise şüphelilerin baz kayıtlarıyla örtüştüğü tespit edildi. Elde edilen bulguların ardından Ağrı merkezli İzmir, Konya ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Operasyonlarda H.K., S.K., M.K., S.K. ve D.B. isimli şüpheliler, cinayet faili olarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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