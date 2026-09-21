Kaza, akşam saatlerinde Ağrı’nın 100’üncü Yıl Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, şehir merkezi yönünde ilerleyen 33 BCC 699 plakalı otomobilin sürücüsü, önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için ani manevra yaptı.
Kontrolden çıkan otomobil, yol seviyesinde bulunan tek katlı binanın çatısının üzerinden geçerek şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmezken, polis ekipleri kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.