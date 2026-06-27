Ağrı’da gün içinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Patnos–Adilcevaz kara yolunun Kazanbey köyü mevkisinde gerçekleşti. Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü 06 DT 6509 plakalı TIR ile 04 P 1463 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR’ın, yolda bulunan iki kişinin içinde olduğu motosikletin üzerine devrildiği belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde motosiklette bulunan bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Günün ikinci kazası ise Ağrı-Hamur kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, freninin boşaldığı öne sürülen İhsan T. idaresindeki 04 AAG 093 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 37 AB 119 plakalı otomobile çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Otomobilde yaralanan 2 kişi, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Her iki kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.