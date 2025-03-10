Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında durumundan şüphelenilen İran uyruklu H.Y. ve S.A, iç beden muayenesi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Burada yapılan incelemede şüphelilerin iç organlarında 107.59 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İran uyruklu 2 şüpheli ile uyuşturucuyu teslim edecekleri belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.