Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı gerçekleştirdiği esnada gruptan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki Sevim Yılmaz'ı arama çalışmalarında acı haber geldi.

Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarının başlamasından 112 gün (3 ay 20 gün) sonra bir cansız bedene ulaşıldığı bildirildi.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Arama ekipleri tarafından ulaşılan cansız bedenin, 22 Mart Pazar günü gruptan ayrıldıktan sonra kaybolan Sevim Yılmaz'a ait olup olmadığı henüz kesinleşmedi. Bulunan cenazenin kimlik bilgileri, yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından kesin olarak netleşecek.

DİĞER DAĞCILAR DAHA ÖNCE KURTARILMIŞTI

Eski bir moda tasarımcısı ve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi olan Sevim Yılmaz'ın, daha önce de zirve yapmak amacıyla 2-3 kez Ağrı Dağı'na tırmandığı ancak başarılı olamayarak geri döndüğü öğrenilmişti. Tırmanış günü Yılmaz'ın daha düşük bir rakımdayken ayrıldığı belirtilen grubundaki diğer 3 dağcının ise ilerleyen süreçte dağda mahsur kaldığı ve ekipler tarafından kurtarıldıkları bildirilmişti.