Alman ve Türk bilim insanları, Ağrı Dağı'nın 5 bin metrenin üzerindeki yüksekliğinde ilk kez buz numuneleri alarak geniş kapsamlı bir yüzey altı araştırması başlattı. İklim değişikliği nedeniyle hızla eriyen buz tabakaları, bölgede binlerce yıl boyunca meydana gelen çevre felaketlerini ve iklimsel değişimleri gün yüzüne çıkarıyor.

BUZ TABAKALARININ ALTINDA HANGİ BİLGİLER GİZLENİYOR?

Araştırmacılar, 5 bin 137 metre yükseklikteki dağda yer altı radarları ve sismik cihazlar kullanarak buz kalınlığını ve altındaki kayaç katmanlarını incelemeye aldı. Elde edilecek veriler, eski volkanik patlamaların izlerini ve geçmiş atmosferdeki hava bileşimlerini doğrudan tespit etmeyi sağlıyor.

Buz çekirdeklerinde hapsolan hava kabarcıkları, toz parçacıkları ve antik dönem metalleri laboratuvar ortamında analiz edilecek. Bu maddeler sayesinde Roma dönemindeki iklim koşulları ile 6. ve 7. yüzyıllarda yaşanan küresel soğuma döneminin ayrıntıları ortaya çıkarılacak.

BİLİM İNSANLARI BU ÇALIŞMADA NEYİ HEDEFLİYOR?

Ağrı Dağı; Mezopotamya, Kafkaslar ve Anadolu gibi insanlık tarihine yön veren merkezlerin kesişim noktasında yer aldığı için kritik bir öneme sahip. Bilim ekibi, iklim değişimlerinin yanı sıra bölgedeki ilk tarım ve metalurji faaliyetlerinin izlerini bu buz katmanlarında aramayı planlıyor.

Yetkililer, efsanelere konu olan Nuh'un Gemisi'ni aramadıklarını, hedeflerinin tamamen buzullar tamamen erimeden önceki iklim arşivini kurtarmak olduğunu vurguluyor. Bir sonraki keşif gezisinde Ağrı Dağı tarihinde ilk kez derin buz çekirdeği sondajı gerçekleştirilecek.