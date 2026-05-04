AĞRI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI
İCRA DAİRESİ
2017/3250 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/3250 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ağrı İl, Merkez İlçe, MURAT NAHİYESİ Mahalle/Köy, 146 Ada, 1 Parsel, Yapılan tespitte bedel tespiti ...7421/66791 hissesi satılacaktır.
Adresi : Ağrı Merkez Murat Nahiyesi Köyü Tarla Yekmal 146 Ada 1 Parsel Ağrı Merkez / AĞRI
Yüzölçümü : 66.792,21 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 593.671,11 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3083 sayılı yasanın 6. maddesince kısıtlıdır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 10:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 10:42
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ağrı İl, Merkez İlçe, MURAT NAHİYESİ Mahalle/Köy, 146 Ada, 1 Parsel, Yapılan tespitte bedel tespiti ....3711/66791 hissesi satılacaktır.
Adresi : Ağrı Merkez Murat Nahiyesi Köyü Tarla Yekmal 146 Ada 1 ParselAğrı Merkez / AĞRI
Yüzölçümü : 66.792,21 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 296.875,56 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3083 sayılı Yasanın 6.maddesi gereğince kısıtlıdır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 11:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 11:42
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ağrı İl, Merkez İlçe, MURAT NAHİYESİ Mahalle/Köy, 146 Ada, 1 Parsel, Yapılan tespitte bedel tespiti ....14843/66791 hissesi satılacaktır.
Adresi : Ağrı İli Merkez İlçesi Murat Nahiyesi Köyü Tarla Yekmal 146 Ada 1 Parsel Ağrı Merkez / AĞRI
Yüzölçümü : 66.792,21 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.187.422,22 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : 3083 sayılı Yasanın 6.maddesi gereğince kısıtlıdır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 13:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:46
29/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Tapu kaydındaki hissedarlara ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02459621