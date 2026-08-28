Tıp dünyası, milyonda bir görülecek akılalmaz bir hastane skandalıyla çalkalanıyor.

Rutin bir ameliyat için masaya yatan talihsiz hastalara ağrı kesici yerine yanlışlıkla yüksek dozda potasyum enjekte edildi. Uzmanların "Sanki vücutlarına akü asidi döktüler" dediği hata nedeniyle en az 2 kişi tamamen felç kalırken, bir hasta yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki ünlü bir hastanede, tüm hastaların uykusunu kaçıracak korkunç bir tıbbi ihmal yaşandı.

Hastaneye sadece rutin eklem ve diz yenileme ameliyatı için giden ve aynı gün evine dönmeyi planlayan 4 hasta, sağlık personellerinin ölümcül hatasının kurbanı oldu.

Ağrı kesici yerine "akü asidi" etkisi

Ameliyatları başarıyla tamamlanan hastalara, operasyon sonrası ağrılarını dindirmek için rutin ağrı kesici iğneler yapılması planlanmıştı, ancak esnada ameliyathanede kan donduran bir ilaç karışıklığı yaşandı.

Görevliler, ağrı kesici ampulleri yerine hastalara yüksek dozda potasyum enjekte etti. Olayın ardından hastaların durumu hızla kötüleşti.

Mağdur ailelerin avukatları yaptıkları açıklamada, ameliyattan sapasağlam çıkan en az 2 hastanın şu an tamamen felç kaldığını, bir diğer hastanın ise acil olarak yoğun bakım ünitesine kaldırıldığını duyurdu.

Davaya bakan uzman avukatlardan Clint Kelly, yüksek dozda potasyumun sinir sisteminde yarattığı tahribatı şu sözlerle özetledi:

"Hayal edin, sanki bir akü asidi vücudun en hassas sinirlerine nüfuz ediyor. Bu, bir insanın yaşayabileceği en korkunç yaralanma türüdür.

Hastane hatayı kabul etti ama nedenini açıklamadı

Skandalın patlak vermesinin ardından resmi makamlar hastane hakkında geniş çaplı adli soruşturma başlattı.

Hastane yönetimi ise yaptıkları incelemede hatanın kaynağını bulduklarını ve yeni güvenlik protokollerini devreye soktuklarını açıkladı, ancak ilacın depoda mı, etiketlemede mi yoksa hemşirenin uygulamasında mı karıştığına dair detay vermekten kaçındı.

Talihsiz hastaların ise geri dönüşü olmayan, uzun ve belirsiz bir tedavi sürecine girdiği belirtildi.