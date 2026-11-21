Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) düzenlenen “Doğru Bilgi, Temiz Gelecek: Çevre ve İklim Dezenformasyonuyla Mücadele” etkinliği, yüzlerce üniversite öğrencisini buluşturdu. Öğrenciler, interaktif oyunlar ve yarışmalarla çevre, iklim değişikliği, geri dönüşüm ve yanlış bilgiyle mücadele konularında bilgilendirildi.

Üniversitenin merkez yerleşkesindeki Yaşam Merkezi önünde gerçekleştirilen programı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu Kulübü hazırladı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) tarafından desteklendi.

Açılışını AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz’ın yaptığı etkinlikte, öğrencilerin dijital platformlarda karşılaştıkları yanlış ve yanıltıcı bilgileri ayırt edebilmeleri amaçlandı.

OYUNLARLA ÇEVRE VE İKLİM SORULARI

Katılımcılara interaktif kutu oyunu, bilgi kulesi (jenga) ve çarkıfelek bilgi yarışmasıyla sorular yöneltildi. Bilgilendirme standında ise afiş ve görsel materyaller aracılığıyla çevre bilinci, iklim değişikliği ve bilgi kirliliğiyle mücadele anlatıldı. Etkinliklerde başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kulüp Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi İkram Alpsoy, öğrencilerin eğlenirken öğrenmelerini hedeflediklerini belirterek, “Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan interaktif kutu oyunu, bilgi kulesi (jenga) ve çarkıfelek bilgi yarışmasıyla gençlerin hem bilgilerini pekiştirmelerini hem de etkinliklere aktif katılım sağlamalarını amaçladık. Dijital platformlarda karşılaştıkları içeriklerin kaynağını, tarihini ve doğruluğunu sorgulamalarının önemini vurguladık” dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz da küresel iklim sorunlarının yaşandığı günümüzde bu tür farkındalık etkinliklerinin öğrencilerin bilgilendirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.