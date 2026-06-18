Alaşehir'de çiftçilikle uğraşan Ali Demir, son günlerde kulağında artan ağrı ve işitme kaybı yaşaması üzerine Salihli’deki özel bir hastaneye gitti.

Yapılan muayenede, hastanın sol kulağında ölü bir Japon böceği bulunduğu tespit edildi; doktorun müdahalesiyle böcek çıkarıldı.

Bağda çalıştığı sırada kulağına bir şey kaçtığını düşündüğünü belirten Ali Demir, "Gün geçtikçe kulağımda işitme kaybı ve ağrı hissetmeye başladım. Meğerse kulağımdaki rahatsızlığın nedeni Japon böceğiymiş. Ölü böcek, hastanede çıkarıldı" dedi.

'YAZ AYLARINDA SIKÇA YAŞANIYOR'

Doktor ise özellikle yaz aylarında kulak içerisine böcek kaçması gibi vakalarla sık karşılaştıklarını belirtti.

Benzer durumlarda vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini ifade etti.