Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) ikinci ve son oturumu olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 26 Temmuz 2026 tarihinde tamamlandı. Sınavın ardından adaylar netlerini hesaplamaya başlarken gözler de ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevrildi. Peki, AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden sorgulanacak? İşte 2026 MEB-AGS sonuç takvimi ve değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılar...

AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre MEB-AGS ve ÖABT sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar, puanlarını bir sonraki AGS sonuçlarının ilanına kadar kullanabilecek.

AGS sonuçları nereden sorgulanacak?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Sonuçlar, https://ais.osym.gov.tr (https://ais.osym.gov.tr) adresinde erişime açılacak.

AGS sınavı nasıl değerlendirilecek?

ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmede adayların her testteki doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek ve elde edilen netler üzerinden ham puan hesaplanacak.

AGS kapsamındaki 6 konu, birbirinden bağımsız alt test olarak değerlendirilecek. Her alt test için adayların ham puanları hesaplandıktan sonra, sınava giren tüm adayların performansına göre ortalama ve standart sapma değerleri belirlenecek. Ardından bu puanlar, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

ÖABT'de de her alan testi için aynı yöntem uygulanacak. Elde edilen standart puanlar, ÖSYM'nin belirlediği ağırlıklandırma oranlarına göre birleştirilerek adayların ağırlıklı puanları oluşturulacak.

Din Kültürü ve YDS puanları nasıl hesaplanacak?

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi / İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanından sınava giren adaylar için testte yer alan üç alt test ayrı ayrı değerlendirilecek. Gerekli şartları sağlayan adaylara MEB-AGS-P1 puanının yanı sıra MEB-AGS-P2-16 ve MEB-AGS-P2-17 puanları da hesaplanabilecek.

Yabancı dil puanının kullanıldığı MEB-AGS-P3 puan türünde ise adayların AGS başvurusu sırasında seçtikleri yabancı dil esas alınacak. Aynı yıl içinde girilen YDS veya e-YDS sınavlarından en yüksek puan değerlendirmeye alınacak.

En az 1 net şartı uygulanacak

ÖSYM kurallarına göre AGS testinde, ÖABT'de veya YDS/e-YDS'de en az 1 ham puanı (1 neti) bulunmayan adaylar ilgili test için değerlendirmeye alınmayacak. Bu adaylara standart puan ve buna bağlı puan türleri hesaplanmayacak.

İptal edilen sorular nasıl değerlendirilecek?

Sınav sonrasında ÖSYM veya yargı kararıyla iptal edilen sorular olması halinde, bu sorular değerlendirme dışı bırakılacak ve puanlama geçerli sorular üzerinden yeniden hesaplanacak. Cevabı değiştirilen sorular bulunması durumunda ise güncellenen cevap anahtarı esas alınarak sonuçlar oluşturulacak