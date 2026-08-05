Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte evleri serin tutma yöntemleri aranırken, uzmanlar kombilerde yapılacak belirli ayarlamaların hem ev içi sıcaklığı düşürebileceği hem de enerji maliyetlerini azaltabileceği yönünde uyarılarda bulundu.

Isıtma sistemlerinin kapatılmasına rağmen yaz aylarında doğalgaz faturalarının beklendiği kadar düşmemesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Birleşik Krallık merkezli Heatable şirketinin Gas Safe lisanslı mühendisi Patrick Garner, sorunun temel kaynağının kombinlerin sıcak su ayarları olduğunu belirtti.

SICAK SU KULLANIMI EV İÇİ SICAKLIĞI VE FATURALARI ARTIRIYOR

Garner’ın aktardığı bilgilere göre, kombiler sadece ortam ısıtmasında değil, sıcak su musluğu her açıldığında, duş alırken veya bulaşık yıkanırken de devreye giriyor. Isıtma kapatılmış olsa dahi, kısa süreli bu ateşlemeler sırasında kombi gövdesi, boru tesisatı ve baca aracılığıyla yaşam alanlarına ısı yayılıyor. Bu durum, ev içi sıcaklığın artmasına ve kesintisiz doğalgaz tüketimine yol açıyor.

UZMANLARDAN KOMBİ KULLANIMI İÇİN KRİTİK UYARI

Ev sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlar ve yapılması gereken ayarlamalar şu şekilde sıralanıyor:

Sadece sıcak su modu:

Kombilerin yalnızca sıcak su moduna alınması gerektiği, hem ısıtma hem sıcak su modunun açık kalması halinde termostat hataları veya anlık sıcaklık düşüşleri nedeniyle sistemin kendiliğinden çalışabileceği ifade edildi.

Sıcaklık seviyesi:

Kombilerde kullanım suyu sıcaklığının 45°C ile 50°C arasında tutulmasının yeterli konforu sağladığı belirtildi ancak harici sıcak su deposu (boyler) bulunan sistemlerde Lejyonella bakterisi riskine karşı su sıcaklığının 60°C’nin altına düşürülmemesi gerektiği vurgulandı.

Ön ısıtma modu:

Sıcak suyun musluğa daha hızlı ulaşmasını sağlayan "ön ısıtma" veya "konfor" modunun, su kullanılmadığı anlarda bile kombiyi gün boyu defalarca çalıştırdığı, bunun da hem ortama ekstra ısı yayılmasına hem de faturaların yükselmesine neden olduğu aktarıldı.

TASARRUF İÇİN ALINABİLECEK DİĞER ÖNLEMLER

Bulaşıkların gün içinde sık sık yıkanması yerine tek seferde yıkanmasının kombinin gereksiz ateşleme yapmasını önleyeceği, damlatan sıcak su musluklarının tamir edilmesinin ise hem doğalgaz hem de su faturalarında tasarruf sağlayacağı kaydedildi.

Öte yandan, standart kombi kullanıcıları için güneş enerjisi yönlendiricileri gibi ek donanım yatırımlarının gereksiz maliyet oluşturacağı, bu tür sistemlerin yalnızca güneş paneli ve sıcak su deposu bulunan konutlarda verimli olduğu ifade edildi. Şebekeye bağlı kalınması sebebiyle ödenen günlük sabit kullanım ücretleri nedeniyle faturanın tamamen sıfırlanamayacağı, ancak doğru ayarlamalarla ciddi oranlarda tasarruf sağlanabileceği bildirildi.