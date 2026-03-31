Dünya yeni bir COVID dalgasıyla mı karşı karşıya? Kasım 2024'te Güney Afrika'da tespit edilen BA.3.2 varyantı, kısa sürede ABD'nin 25'ten fazla eyaletine yayıldı. "Cicada" (Ağustos Böceği) lakabını tıpkı böceğin toprak altında uzun süre bekleyip sonra yüzeye çıkması gibi, virüsün bağışıklık sistemini atlayarak aniden ortaya çıkmasından aldı.

BA.3.2 (Cicada) Varyantı Nedir?

Koronavirüsün yeni alt varyantı BA.3.2, sağlık otoritelerinin radarına girdi. Florida'dan New York'a, Kaliforniya'dan Teksas'a kadar geniş bir coğrafyada tespit edilen varyant, spike proteininde 70'i aşkın mutasyon taşıyor. Bu durum, mevcut bağışıklığın varyanta karşı ne kadar etkili olduğu sorusunu gündeme taşıdı.

Belirtileri Önceki Varyantlardan Farklı mı?

Salgın hastalık uzmanları, BA.3.2'nin semptomlarının önceki varyantlara kıyasla farklı bir seyir izleyebileceği konusunda uyarıyor. Uzmanlar şu an için panik nedeni olmadığını, mevcut erken verilerin daha ağır hastalığa işaret etmediğini vurguluyor. Bununla birlikte enfeksiyon hızındaki artış, bazı bölgelerde maske ve mesafe kurallarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Türkiye'ye Sıçrar mı?

ABD'deki hızlı yayılım, uluslararası seyahat rotalarını da yakın takibe aldırdı. Henüz resmi bir seyahat kısıtlaması bulunmasa da Avrupa ülkelerinin sınır kontrollerini sıkılaştırması gündeme geldi. Sağlık uzmanları, uluslararası seyahat yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirtiyor.