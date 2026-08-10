Ağustos ayı bazı burçlar için yalnızca yeni başlangıçların değil, uzun süredir görmezden gelinen gerçeklerin de ortaya çıkacağı bir dönem olacak. Astrolojik yorumlara göre özellikle Akrep, Başak, Balık ve Yay ilişkilerinden kendi davranışlarına kadar hayatlarının farklı alanlarında artık görmezden gelemeyecekleri farkındalıklarla karşılaşabilir.

Bazıları bir ilişkinin düşündüğü kadar dengeli olmadığını anlayabilir, bazıları ise en büyük engelin çevresindeki insanlar değil, kendisine karşı geliştirdiği sert tutum olduğunu fark edebilir.

Akrep: Görmek istemediğiniz gerçek ortaya çıkabilir

Akrep burçları için ağustos ayının en dikkat çekici konusu, uzun zamandır üzeri örtülen bir durumun yeniden gündeme gelmesi olabilir.

12 Ağustos'taki Aslan yeni ayının, kendinizi ikna etmeye çalıştığınız bir konuya farklı bir açıdan bakmanıza neden olacağı öne sürülüyor. Bu bir ilişki, arkadaşlık, iş ortaklığı ya da uzun süredir devam ettirdiğiniz bir proje olabilir.

Asıl mesele ise gerçeğin ne olduğundan çok, onu neden bu kadar uzun süre kabul etmek istemediğiniz olacak.

Bir şeyin eskisi gibi olmadığını fark etmek ilk anda can sıkıcı gelebilir. Ancak bu farkındalık, artık size fayda sağlamayan bir beklentiden kurtulmanızın da başlangıcı olabilir.

Başak: En sert eleştiriyi kendinize yöneltebilirsiniz

Başak burçları için Ağustos ayında dışarıdaki sorunlardan çok kendileriyle ilgili farkındalıklar öne çıkacak.

25 Ağustos'ta Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle birlikte olayları analiz etme ve ayrıntıları fark etme konusunda zaten güçlü olan tarafınız daha da belirginleşebilir.

Fakat bu kez dikkatinizi başkalarının hatalarından çok kendi geçmiş kararlarınıza çevirebilirsiniz.

Bir konuda gereğinden fazla mükemmeliyetçi davranmış, kontrolü elinizden bırakmak istememiş veya kendinize başkalarına olduğundan çok daha sert davranmış olabilirsiniz.

Ağustos ayında bunu fark etmek kolay olmayacak. Fakat kendinize yönelttiğiniz eleştirinin ne kadarının gerçekten gerekli olduğunu sorgulamanız, uzun vadede daha rahat hareket etmenizi sağlayabilir.

Balık: İhtiyacınız olan ilgiyi görmediğinizi anlayabilirsiniz

Balık burçları için ayın en önemli gündemlerinden biri duygusal ilişkiler olabilir.

28 Ağustos'taki dolunayın, uzun süredir kabul etmek istemediğiniz bir gerçeği görünür hale getirebileceği belirtiliyor.

Balık burçları sevdikleri insanları anlamaya ve onların davranışlarına haklı bir neden bulmaya yatkın olabilir. Bu nedenle bazı ilişkilerde kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atmış olmaları mümkün.

Ağustos sonunda artık bazı bahaneler yeterli gelmeyebilir.

Hayatınızdaki bir kişinin size ihtiyaç duyduğunuz duygusal karşılığı vermediğini fark edebilirsiniz. Bu durum başlangıçta bir hayal kırıklığı yaratacak olsa da, kendi ihtiyaçlarınızı daha fazla ertelememeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olabilir.

Yay: İlişkilerde dengeler değişiyor

Ağustos ayında ilişkiler konusunda en sert farkındalıklardan birini yaşayabilecek burçlardan biri de Yay olacak.

6 Ağustos'ta Venüs'ün burcunuza geçmesiyle birlikte yakın ilişkilerinizde bugüne kadar görmezden geldiğiniz ayrıntılar daha görünür hale gelebilir.

Özellikle arkadaşlıklar ve ortaklıklarda bir ilişkinin gerçekten karşılıklı olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Uzun süredir bazı şeyleri sorun çıkmasın diye görmezden gelmiş olabilirsiniz. Ancak bu kez aynı yöntemin işe yaraması zor görünüyor.

Bir ilişkinin düşündüğünüz kadar eşit olmadığını fark etmek kırıcı olabilir. Fakat bu farkındalık, hayatınızda kimin gerçekten sizinle aynı noktada durduğunu anlamanızı sağlayabilir.

11 Ağustos'ta Mars'ın etkisinin güçlenmesiyle birlikte geçmişten kalan bazı kırgınlıkların yeniden gündeme gelmesi de mümkün. Daha önce konuşulmayan bir mesele tekrar açılabilir veya uzun süredir bastırdığınız bir duygu artık kendisini daha güçlü şekilde gösterebilir.

Bu nedenle Ağustos, Yay burçları açısından bazı ilişkileri sürdürmekten çok hangi ilişkilerin gerçekten karşılıklı emek üzerine kurulduğunu anlamakla ilgili olabilir.

Ağustosun ortak mesajı

Bu 4 burç için ayın ortak noktası, yeni bir şey kazanmak kadar artık işe yaramayan bir gerçeği kabul etmek olacak.

Bir ilişkinin düşündüğünüz gibi olmadığını, kendinize gereğinden fazla yük bindirdiğinizi veya bir durumun aslında çok daha önce sona erdiğini fark edebilirsiniz.

Astrolojik yorumlara göre bu yüzleşmeler ilk anda rahatsız edici olsa da, ayın ilerleyen günlerinde daha net kararlar almanın önünü açabilir.

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