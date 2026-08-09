LabQuest adlı tıbbi şirketin moleküler-genetik araştırmalar departmanı direktörü ve tıp bilimleri adayı Olga Shipulina, yaptığı açıklamada, yazın şiddetli sıcaklarına rağmen kenelerin aktivitesinin düşmediğini belirtti. Uzman, ağustos ayının sonunda, özellikle mantar sezonunda kenelerin aktivitesinde yeni bir artışın mümkün olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, birçok kişinin kenelerin sadece ensefalit virüsünü taşıdığını düşündüğünü ancak bu parazitlerin aynı zamanda borélyoz, rickettsiosis, anaplasmosis ve ehrlichiosis gibi hastalıkların da taşıyıcısı olabileceğini hatırlattı. Tek bir kenenin aynı anda birden fazla enfeksiyonun taşıyıcısı olabileceği belirtildi.

KENELER HIZLA ARTIYOR

Mart ayının başından 10 Temmuz'a kadar Rusya'nın 16 bölgesinde laboratuvara gelen keneler incelendi. Numunelerin yüzde 33'ünde beş kontrol edilen hastalık taşıyıcısından en az biri bulundu. En sık rastlanan borélyoz oldu ve bu oran yüzde 20,4 olarak kaydedildi. Rickettsiosis yüzde 13,4, anaplasmosis yüzde 2, ehrlichiosis ise yüzde 1,3 oranında tespit edildi. Ensefalit virüsü incelenen numunelerde bulunamadı ancak bu, virüsün bölgelerde olmadığını göstermiyor.

Pozitif numunelerin yüzde 10,7'sinde aynı anda iki veya üç farklı taşıyıcı tespit edildi. Bu durumlarda her zaman borélyoz varken, genellikle rickettsiosis ile birlikte görülüyor. Doktorlar, bu karmaşık enfeksiyonların daha ağır geçtiğini ve teşhis ve tedavisinin daha zor olduğunu belirtti.

Shipulina, "Keneyi ısırmasından sonra kişinin sadece tek bir olası taşıyıcıyı değil, kapsamlı bir araştırma yapması önemlidir. Bu, riskleri daha hızlı belirlemeye ve doğru takip yöntemini seçmeye yardımcı olur" dedi.

Önümüzdeki dönemde Rospotrebnadzor, 'nanokeneler' olarak adlandırılan ve Rusya'da saldırıya başladığı iddia edilen yeni bir türün bulunmadığını açıkladı. Bu durumun yeni bir tür değil, ixodid kenelerin genç bireyleri olan nimfalar olduğu belirtildi.