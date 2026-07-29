Geçen yılın büyük bölümünde rekor seviyelere ulaşan altın ve gümüş fiyatları, Ocak ayındaki zirve noktalarının ardından son dönemde gerileme kaydediyor.

Küresel piyasalarda güvenli liman işlevi gören altın, 28 Ocak'ta ons başına 5.600 dolar seviyesine yaklaşırken; gümüş ise 1 Eylül'deki 40 dolar seviyesinden 28 Ocak'ta 116 dolara kadar tırmandı. 27 Temmuz itibarıyla altın ons başına 4.102 dolar, gümüş ise 59 dolar seviyesinden işlem gördü.

ORTADOĞU'DAKİ GELİŞMELER VE MAKROEKONOMİK ETKİLER

Piyasalardaki yön arayışında bölgesel gerilimler ve ABD-İran ilişkileri öne çıkan faktörler arasında yer alıyor. Midas Funds Başkanı ve Portföy Yöneticisi Thomas Winmill, jeopolitik risklerin azalması durumunda piyasalarda yaşanabilecek senaryoyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Ortadoğu'daki çatışmalar Ağustos ayında azalırsa, Midas olarak petrol fiyatının Operasyon Epic Fury öncesi seviyelere düşmesini bekliyoruz; bu da enflasyonun ılımlı seyretmeye devam etmesine ve ABD faiz oranlarının ve ABD dolarının düşmesine neden olacaktır. Bu ortamda, altın fiyatı muhtemelen uzun vadeli yükseliş trendine devam ederek ons başına 5.000 doların üzerine çıkacaktır."

AĞUSTOS AYI FİYAT ARALIĞI VE YILIN SON ÇEYREĞİ ÖNGÖRÜSÜ

SD Bullion Kıdemli Değerli Metaller Analisti James Anderson ise Ağustos ayı için daha temkinli bir tablo çizerken toparlanmanın dördüncü çeyrekte yaşanabileceğine işaret etti. Anderson'ın değerlendirmesi şu şekilde oldu:

"Teknik faktörlerin ve ABD İşçi Bayramı öncesi pozisyonlanmanın birleşimiyle, spot altın fiyatının Ağustos ayında ons başına 3.900 ila 4.350 dolar arasında geniş bir aralıkta seyredebileceğini ve bunun da 4. çeyrekte yükseliş yönlü bir fiyat toparlanmasına yol açabileceğini söyleyebiliriz."

GÜMÜŞ FİYATLARINDA BEKLENEN BANT VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Gümüş piyasasında dalgalanma aralığının altına kıyasla daha geniş olabileceğini belirten James Anderson, gümüşe dair teknik seviyeleri şu sözlerle paylaştı:

"Spot gümüş fiyatının altın fiyatını yansıtması muhtemel, ancak her iki yönde de daha dramatik bir şekilde. Teknik analizler, ons başına 68 dolara yakın bir yükselişin muhtemelen dirençle karşılaşacağını, ayın en düşük seviyesinin ise kısa bir süre için 55 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini gösteriyor."

Briaud Financial Advisors Yatırım Direktörü Matthew McKay ise gümüş için taban seviye tahmininde bulunarak değerlendirmesini tamamladı:

"Gümüşün dip noktası gerçekten de 50 doların altında olabilir. Ancak nihai kararı piyasalar verecek."

*Yatırım tavsiyesi değildir.