TÜİK verilerine göre, ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'i motosiklet, yüzde 38,4'ü otomobil, yüzde 9,6'sı kamyonet, yüzde 1,6'sı traktör, yüzde 1,6'sı kamyon, yüzde 0,8'i minibüs, yüzde 0,4'ü otobüs ve yüzde 0,1'i özel amaçlı taşıtlar oldu.

AĞUSTOS'TA EN ÇOK KAYDI YAPILAN OTOBİLLER

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan 66 bin 48 otomobilin yüzde 12,3'ünü Renault, yüzde 8,5'ini Volkswagen, yüzde 8,4'ünü Hyundai, yüzde 7,3'ünü TOGG ve yüzde 7,2'sini Toyota oluşturdu.

Bu otomobilleri sırasıyla yüzde 5,8 ile Peugeot, yüzde 5,2 ile Skoda, yüzde 4,6 ile Mercedes-Benz, yüzde 4,3 ile Citroen, yüzde 4,2 ile Kia, yüzde 3,7 ile Fiat, yüzde 3,4 ile Nissan, yüzde 3,1 ile Opel, yüzde 2,8 ile Volvo, yüzde 2,4 ile Dacia, yüzde 2,4 ile BMW, yüzde 2,3 ile Chery, yüzde 2,0 ile Audi, yüzde 1,5 ile Honda ve yüzde 1,2 ile Jeep takip etti. Diğer markaların payı ise yüzde 7,4 oldu.

EN ÇOK GÜMÜŞ OTOMOBİL TERCİH EDİLDİ

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 otomobilin 249 bin 624'ü gri renkli oldu.

Bu otomobillerin yüzde 41,5'i gri, yüzde 25,5'i beyaz, yüzde 12,0'ı siyah, yüzde 9,9'u mavi, yüzde 5,7'si yeşil, yüzde 3,2'si kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü turuncu, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,1'i diğer renkli oldu.

EN FAZLA 1300 VE ALTINDAKİ OTOMOBİLLER KAYDEDİLDİ

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 31,5'i 1300 ve altı, yüzde 16,7'si 1401-1500, yüzde 14,3'ü 1501-1600, yüzde 10,6'sı 1301-1400, yüzde 7,9'u 1601-2000, yüzde 1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

YENİ OTOMOBİLLERDE BENZİNLİLER İLK SIRADA

Ocak-ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,8'i benzin, yüzde 32,1'i hibrit, yüzde 18,1'i elektrikli, yüzde 7,8'i dizel ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlı oldu.

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 32,0'ı dizel, yüzde 31,0'ı benzin, yüzde 29,2'si LPG, yüzde 5,0'ı hibrit ve yüzde 2,6'sı elektrikli oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin payı ise yüzde 0,2 oldu.

AĞUSTOS'TA KAYDI YAPILAN TAŞITLAR

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,2 azaldı.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre minibüste yüzde 12,2, otobüste yüzde 0,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 39,5, kamyonda yüzde 32,0, motosiklette yüzde 18,2, otomobilde yüzde 16,1, kamyonette yüzde 15,7 ve traktörde yüzde 15,5 azaldı.

YILLIK BAZDA AZALDI

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 azaldı.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste yüzde 12,9, minibüste yüzde 0,7 artarken otomobilde yüzde 30,5, özel amaçlı taşıtta yüzde 14,0, motosiklette yüzde 13,6, traktörde yüzde 11,7, kamyonda yüzde 10,4 ve kamyonette yüzde 4,7 azaldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 34 MİLYONU AŞTI

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 911 bin 879 oldu.

Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'si otomobil, yüzde 21,8'i motosiklet, yüzde 14,3'ü kamyonet, yüzde 6,7'si traktör, yüzde 3,0'ı kamyon, yüzde 1,6'sı minibüs, yüzde 0,6'sı otobüs ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı taşıtlar oldu.

Ağustosta 917 bin 143 taşıtın devri yapıldı.

Devri yapılan taşıtların yüzde 66,4'ü otomobil, yüzde 13,7'si kamyonet, yüzde 12,5'i motosiklet, yüzde 3,0'ı traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 1,8'i minibüs, yüzde 0,5'i otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar oldu.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN TAŞITLAR

Ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,1 azalarak 1 milyon 342 bin 134, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,1 artarak 41 bin 641 oldu.

Böylece ocak-ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 300 bin 493 adet artış oldu.

Bir sonraki Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri bülteni 15 Ekim 2026'da yayımlanacak.