Astrolog ve YouTube içerik üreticisi Marina Skadi (Marina Sokolova), Ağustos 2026'nın gökyüzü hareketleri nedeniyle hem fırsatların hem de sınavların öne çıkacağı bir dönem olacağını belirtiyor. Skadi'ye göre ayın ortasında Merkür'ün Venüs ve Jüpiter ile kuracağı olumlu açılar iletişimi güçlendirecek, eğitim, yeni projeler ve fikir alışverişi açısından destekleyici bir atmosfer oluşturacak. Ancak aynı dönemde Mars ile Neptün'ün kavuşumu, yanlış değerlendirmeler, yanılsamalar ve hatalı karar alma riskini artırabilir.

Ayın ikinci yarısında ise gökyüzündeki enerji daha da değişiyor. Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık ilişkilerde mesafeyi artırabilir ve kişileri beklentilerini yeniden gözden geçirmeye zorlayabilir. Güneş'in Güney Ay Düğümü ile kavuşumu ise geçmişten gelen meselelerin kapanış sürecini hızlandırabilir.

Ağustosun son günleri ise oldukça hareketli görünüyor. 28 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasının önemli değişimlere işaret ettiği belirtilirken, Merkür ve Güneş'in Uranüs ile oluşturacağı sert açılar beklenmedik gelişmeleri ve özgürleşme isteğini ön plana çıkarabilir. 30 Ağustos'ta Jüpiter ile geri hareketteki Satürn arasındaki uyumlu açı, büyük hedefleri somut adımlara dönüştürmek için önemli bir fırsat sunarken, 31 Ağustos'ta Mars ile Satürn arasındaki gergin görünüm sabır ve disiplin gerektiren koşulları beraberinde getirebilir.

Genel olarak Ağustos 2026'nın hızlı gelişmelerin, ani yön değişimlerinin ve önemli kararların öne çıkacağı bir ay olacağı ifade ediliyor. Bu süreçte aceleci davranmak yerine temkinli hareket etmek, sağlam planlar yapmak ve mevcut kazanımları korumaya odaklanmak öneriliyor.

EN ÇOK ETKİLENECEK ÜÇ BURÇ

Skadi'nin değerlendirmesine göre tutulmalar ve gezegen geçişleri nedeniyle Ağustos ayında özellikle Yengeç, Akrep ve Balık burçları daha yoğun etkiler hissedebilir.

Yengeç

11 Ağustos'ta Mars'ın Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte enerji yükselse de bu durum aynı zamanda duygusal dalgalanmaları da artırabilir. Aile içinde anlaşmazlıklar, ani çıkışlar ve gereksiz tartışmalar gündeme gelebilir. Sakin kalmak ve öfkeyle hareket etmemek büyük önem taşıyor.

Finans: Ev ve aileyle ilgili harcamalarda plansız davranma riski bulunuyor. Büyük yatırımlar öncesinde detaylı hesap yapılması öneriliyor.

Sağlık: Yoğun stres nedeniyle yorgunluk hissi artabilir. Düzenli uyku ve sağlıklı beslenme ihmal edilmemeli.

İlişkiler: Eski sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Sert tavırlar yerine uzlaşmacı yaklaşım daha faydalı olabilir.

Kariyer: Yeni girişimlerden çok mevcut işleri geliştirmeye odaklanmak daha avantajlı görünüyor.

Akrep

Akrepler bir yandan Mars'ın desteğini hissederken diğer yandan dış koşullar nedeniyle planlarını uygulamakta zorlanabilir. Beklenmeyen engeller ve gecikmeler motivasyonu düşürebilir.

Finans: Eksik veya yanlış bilgiler nedeniyle riskli yatırımlardan kaçınılması tavsiye ediliyor.

Sağlık: Duygusal baskı enerji seviyesinde dalgalanmalara neden olabilir.

İlişkiler: Kıskançlık ve kontrol isteği sorunları büyütebilir. Açık iletişim daha sağlıklı sonuçlar verebilir.

Kariyer: Esnek davranan ve alternatif çözümler üreten kişiler avantaj sağlayabilir.

Balık

Balık burçları için ayın en dikkat çekici gelişmesi 28 Ağustos'taki Ay tutulması olacak. Tutulmanın etkisinin yalnızca o günle sınırlı kalmayıp ayın ikinci yarısına yayılabileceği belirtiliyor. Bu süreçte alınacak kararların uzun vadeli etkiler yaratabileceği ifade ediliyor.

Finans: Yanlış hesaplamalar ve gereksiz harcamalar nedeniyle bütçe yönetimine dikkat edilmesi gerekiyor.

Sağlık: Duygusal hassasiyet ve yorgunluk artabilir. Dinlenmeye zaman ayırmak önem taşıyor.

İlişkiler: Fazla beklenti hayal kırıklığına neden olabilir. Yeni tanışılan kişilere karşı temkinli olunması öneriliyor.

Kariyer: Beklenmedik değişimlere hazırlıklı olmak ve önemli kararları duygular yerine gerçeklere göre vermek daha sağlıklı sonuçlar sağlayabilir.