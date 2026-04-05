Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Laatzen kentinde faaliyet gösteren bir huzurevi, işletmeci firmanın içine düştüğü derin mali kriz nedeniyle ani bir kararla kapatıldı.

Tesiste kalan bakıma muhtaç 59 yaşlı, kararın açıklanmasının ardından sadece birkaç saat içinde tahliye edilmek zorunda kaldı. Yaşanan acil tahliye süreci aileler arasında paniğe yol açarken, kalacak yer bulamayan çok sayıda sakin çevredeki hastanelere sevk edildi.

KİRA VE MAAŞLARI MDEYEMİYORLARDI

Artı49'da yer alan habere göre, bakım merkezini işleten "Ambiente Care" şirketinin bir süredir çalışan maaşlarını ödeyemediği, kira ve tedarikçi borçlarını karşılayamadığı öğrenildi. Tesis içerisinde maske ve eldiven gibi temel tıbbi malzemelerin dahi tükendiği iddia edilirken, bakım hizmetlerinin sürdürülemez hale gelmesi üzerine yetkililer tahliye kararı aldı.

Hasta yakınları, sabah saatlerinde gelen ani bir telefonla yakınlarını derhal evden çıkarmalarının istendiğini belirterek, sürecin tam bir kaos içerisinde geçtiğini dile getirdi.

Olay, Almanya’daki bakım sektöründe yaşanan finansal ve yapısal sorunları yeniden tartışmaya açarken, aynı şirkete bağlı Kuzey Ren-Vestfalya’daki bir başka tesisin de benzer bir kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Tahliye edilen yaşlıların kalıcı olarak yerleştirilebileceği yeni bakım merkezleri için resmi makamların çalışmaları devam ediyor.