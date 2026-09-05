Eski ABB Başkanı İbrahim Melih Gökçek, “Ailesinin Almanya’da kurduğu HAMAG GmbH üzerinden gayrimenkul yatırımları yaptığı ve yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Ankara Adliyesi’nde savcıya ifade veren Melih Gökçek, haklarındaki iddialar nedeniyle ifade vermeye gelip tutuklanarak cezaevine gönderilen birçok muhalif ismin aksine, çıkışta evine döndü.

ARINÇ’A EL HAREKETİ

Melih Gökçek adliyeye, ağzında sakızla geldi, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. SÖZCÜ TV muhabiri Emre Sercan İke, “Hakkındaki iddiaları sorduk, ‘Açıklamayı çıkışta yapacağım’ dedi. Sorularımızı tekrarladığımızda ise ‘Üstüme geliyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi. Sonra vatandaş bölümünden girdi. Arınç’ı da sordu arkadaşlarımız, eliyle ‘Geçiniz bunları’ der gibi bir hareket yaptı” dedi.

OĞLUNDAN YANIT

Oğlu, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek yazılı açıklamayla “sakız çiğnemeye” yanıt verdi. Gökçek “Bilindiği üzere kendisi şeker hastasıdır. Ağız kuruluğunu gidermek amacıyla sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır” dedi.

Ümmü Piri

Başkanken sürdüğü kadın protesto etti

Melih Gökçek Ankara Adliyesi’nden çıkarken geçmişte Mersin’e sürdüğü bir kadın tarafından protesto edildi. Ümmü Piri adlı kadın kendisini haksız yere Mersin’e sürdüğü için yüksek sesle Melih Gökçek’e dönük sözler etti. Gökçek gazetecilerin hakkındaki yolsuzluk iddialarını ise yanıtlamadan ayrıldı.

Adliyeye 23 milyon liralık Mercedes’le ve korumalarla geldi

Melih Gökçek ifade vermeye Mercedes S400d model aracıyla ve korumalarıyla geldi. Otomobilin liste fiyatı 23 milyon TL.

500 kez sıçradım yakalanmadım

İfade verdikten sonra açıklama yapan Melih Gökçek şunları söyledi: “1994’te belediye başkanlığına seçildim. 9 yıl muhalefette belediye başkanlığı yaptım. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bunların hepsinde ifade verdim. SHP, DSP, ANAP iktidarı bana her şeyi sordu. Sormadıkları şey kalmadı. Hani bir laf vardır. Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncüsünde yakalanır. Ben 500 defa sıçradım. Hepsinden takipsizlik aldım. Beni yakalayamadılar. Beni 98’de gözaltına bile aldılar. Refah Partisi ve AK Parti döneminde 100 tane soruşturma geçirdim. Verdiğim ifadeler savcılıklarda ve İçişleri Bakanlığında durur. O dönemde de bir şey çıkmadı.”

Fatih Altaylı: İktidar kendi döneminde haksız zenginleşenlere operasyon yapıyor

İktidar 5 milyar doları geri alacak

Gazeteci Fatih Altaylı, Melih Gökçek soruşturmasıyla ilgili konuşulanları “İktidar kendi döneminde haksız biçimde zenginleşenlerden bu servetlerinin bir bölümünü geri almak için düğmeye bastı” diye özetledi, “Bunun toplumsal bir destek göreceği aşikar” dedi.

Altaylı şunları söyledi: “Melih Gökçek’le ilgili 5 milyar dolardan söz ediliyor. Argo ya da mafya tabiriyle ‘kusturmak’ olarak adlandırılan bu tür bir işlem, ister bir belediye başkanına, ister bir eski başbakana, ister bir bakana, ister yandaş tabir edilen bir iş insanına, müteahhide yapılsın, bir Allah’ın kulu da dönüp ‘Niye yaptınız?’ demez.”

Pazartesi günü oğlu ve gelini ifadeye çağrıldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ifadesinin alınmasının ardından, Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek şüpheli sıfatıyla 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00’te ifadeye çağrıldı.

ALMANYA VE TÜRKİYE’DE EŞ ZAMANLI SATIŞ

Skandalı ortaya çıkaran gazeteciden yeni iddia

Murat Ağırel, 6.5 milyon Euro’luk teminat ile Türkiye’deki taşınmazın satışı arasındaki iki günlük süreye dikkat çekti.

Almanya’da kurulan HAMAG GmbH üzerinden yapılan gayrimenkul yatırımlarıyla, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmakla suçlanan Gökçek ailesiyle ilgili bir ayrıntıyı daha gazeteci Murat Ağırel, Cumhuriyet'teki köşesinde yazdı.

Türkiye ile Almanya arasında iki taşınmazla ilgili işlemlerin iki gün arayla yapılmasının tesadüf olamayacağını belirten Ağırel, Gökçek ve ailesinin Almanya’da kurduğu HAMAG GmbH’ye ait taşınmaz üzerinde 6.5 milyon Euro'luk teminat hakkının tescil edilmesinden iki gün sonra Türkiye’deki 5 bin 386 metrekarelik taşınmazın Asuman Çil’e satıldığını yazdı.

Ağırel "Dosya Ahmet ve Hülya Gökçek ile ilgili olmasına rağmen ifadeye Melih Gökçek çağrıldı. Çok tuhaf geliyor ancak araştırma dosyamın öznesi olmamasına rağmen ifadeye çağrılması, başka bir soruşturma daha var düşüncesine sahip olmamıza neden oluyor" ifadelerini kullandı.

GÖKÇEK DÖNEMİ DE VAR

Savcılık ABB’den ihale dosyalarını istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB ve iştiraklerinin ihalelerini kazanan ya da ihalelere katılan 36 şirket hakkında soruşturma başlattı. ABB’den ilgili şirketlerin listesini hazırlaması ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne fiziken teslim etmesi talep edildi. Savcılığın talep ettiği dosyalar arasında Gökçek dönemine ait ihalelerin de olduğunu belirtildi.

‘Mal varlığını araştıran hakim açığa alındı’

Eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş, 2019 yılında Melih Gökçek’in bir paylaşım nedeniyle kendisine 6 ayrı hakaret davası açtığını hatırlattı. Savunmasında mahkemeden Gökçek’in mal varlığının araştırılmasını talep ettiğini belirten Dağdaş, talebin kabul edilmesine şaşırdığını söyledi. Dağdaş, bu kararı veren hâkimin yargılama sürerken görevden alındığını iddia etti. Gökçek’e ait 23 taşınmazın yer aldığını söyledi.