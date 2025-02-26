Sosyal medyada Brezilyalı bir sağlık görevlisi tarafından yayınlanan video görenleri şaşkınlığa uğrattı. Az pişmiş domuz eti yiyen bir kadının midesinden devasa bir parazit çıkarıldı. İnce bağırsakta yaşayan ve büyüyen bu solucan türünün, az pişmiş etlerden dolayı oluştuğu belirtiliyor.

AZ PİŞMİŞ ET YEMEYİN UYARISI!

Milyonlarca takipçisi olan Dr. Myro Fugura, görüntüyü, "Midesinden çıkarıyorlar. Genellikle az pişmiş et yemekten bulaşır." notuyla paylaştı. Genelde az pişmiş etlerin kilo vermede yardımcı olduğu düşüncesiyle yendiğini ifade eden Dr. Myro, bunun tehlikeli ve sağlıksız olduğunu söyledi.

20 YIL BOYUNCA BAĞIRSAKLARDA YAŞIYORLAR

Az pişmiş et yenmesini tavsiye etmediğini ifade eden Dr. Myro, bu solucanın 30 metreye kadar büyüyebildiğini ve 20 yıl boyunca bağırsaklarda yaşadığını vurguladı. Uzmanlar ayrıca, çiğ ete dokunulduktan sonra ellerin hemen yıkanması gerektiğini ifade ediyor.

DIŞKI YOLUYLA DA PARÇA PARÇA ATILIYOR

Domuz eti, yenildiğinde enfeksiyona neden olabilen domuz tenyası Taenia solium'un larva kistlerini içerir.. Bu kistler daha sonra bağırsaklarda yetişkin tenyalara dönüşebilir ve yumurtalar üreterek dışkı yoluyla dışarı atılabilir. Çoğu durumda tenyanın belirtileri hafif olabilir, ancak mide bulantısı, mide ağrısı ve kilo kaybına neden olabilir. Ayrıca tenyalar girdikleri dokularda büyük kistlere neden olabilir hatta nörolojik bozukluklara da yol açabiliyorlar.

KULLANICILARDAN İLGİNÇ YORUMLAR

Bu hastalık genellikle 2 haftadan fazla sürer. Bazı durumlarda ise bu solucanlar dışkı yoluyla parça parça vücuttan atılır.

Görüntüler sonrasında çok sayıda yorum da yağdı. Bazı kullanıcılar, "Bu yüzden etlerimi fazla pişiriyorum", "Domuz eti bu yüzden haram kılındı" gibi yorumlar yaptı.