Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS tartışmaları ile ilgili konuştu. Bakan Tekin, “Soruları bizim okullarımızdan öğretmenlerimiz hazırlıyor” derken ağzından “İmam hatip” sözlükleri de çıktı.

Bakan şöyle devam etti:

“Diyorlar ki, soruları bakanlık görevlileri dışında, kişiler hazırladı. Bu da külliyen yalan. Soruları, bizim imam hatipte, bizim okullarımızda görevli öğretmenlerimiz hazırlıyor. Sonrasında ihtiyaç duyulursa akademik anlam da üniversitelerden öğretim üyelerine soruların bilim selliğiyle ilgili hakemliğine başvurulduğu olabilir. 29 kişi hakkında soruşturma açıldı. Bunun içinde farklı kamusal görevi olanlar da var. hepsi soruşturmanın selameti açısından Görevden uzaklaştırılmış durumda.”

BAKAN SRİ LANKA'DA

Bu arada Bakan Tekin, Türkiye–Sri Lanka Ekonomik ve Teknik İş Birliği Ortak Komitesi 3’üncü Dönem Toplantısı’nın açılışını yaptı. Bakan, X’ten yaptığı paylaşımda, “İki ülke arasındaki iş birliğimizin daha da güçlenmesi; eğitim, ticaret ve ekonomi başta olmak üzere sanayi, ulaştırma, enerji, tarım, çevre, savunma sanayi, teknik yardımlar, sağlık, turizm ve kültürel iş birliği gibi birçok alandaki ikili ilişkilerin derinleşmesine katkı sağlayacaktır” dedi.