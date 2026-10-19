Galatasaray, 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda aldığı o ağır Liverpool yenilgisinin ardından adeta bir düşüş dönemine girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Rams Park’taki maçı 1-0 kazanmasına rağmen, 18 Mart 2026 gecesi Anfield deplasmanında uğradığı 4-0’lık şok mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi’ne veda etmekle kalmadı, eski istikrarlı ve baskılı görüntüsünden de uzaklaştı.

İngiltere'deki o kritik virajdan sonra çıkılan 20 karşılaşmada sadece 10 galibiyet alınabilirken, aslan 8 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı, 2 kez de eşitliği bozamadı.

Oysa bu şok yenilgiden önce Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, çıktıkları 38 maçta tam 25 galibiyet alarak hem yerel ligde hem Avrupa’da rakiplerine korku salıyordu.