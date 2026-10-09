İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla tutuklanan avukat Ece Güner tahliye oldu. Yaklaşık üç ay sonra cezaevinden çıkan Ece Güner, tutukluluğu sürecinde yaptığı açıklamalarda AHBAP Derneği veya Haluk Levent ile suç teşkil edecek bir ilişkisinin bulunmadığını savunmuş, aralarındaki para hareketlerinin kişisel borç ilişkisi olduğunu ileri sürmüştü.